Dataskyddsombud
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer att stötta en etablerad dataskyddsombudsfunktion inom en större koncern i en reglerad verksamhet. Funktionen ansvarar för dataskyddsombudstjänster till bolag inom bland annat bank, försäkring och vård, och rollen innebär att arbeta nära ansvarigt dataskyddsombud i frågor som rör GDPR, tillsyn, rådgivning och intern kontroll.
Fokus ligger framför allt på att bidra i granskningar och andra kontrollaktiviteter enligt fastställda årsplaner. Du verkar i en miljö där dataskydd behöver omsättas praktiskt i verksamheten, samtidigt som hög kvalitet, integritet och gott omdöme är avgörande. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta med kvalificerade dataskyddsfrågor i en komplex och samhällsviktig koncernmiljö.
ArbetsuppgifterDu stöttar ansvarigt dataskyddsombud i uppgifter som ingår i dataskyddsombudets roll.
Du planerar och genomför granskningar och andra kontrollaktiviteter enligt fastställda årsplaner.
Du bidrar med rådgivning i dataskyddsfrågor kopplade till verksamhetens processer och arbetssätt.
Du ger stöd i hantering av personuppgiftsincidenter och i arbetet med konsekvensbedömningar.
Du samarbetar med compliancefunktion och verksamhet för att följa upp efterlevnad av dataskyddsregler.
KravJuristexamen eller annan likvärdig akademisk examen.
Minst fem års erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor på bolag, myndighet eller advokatbyrå.
Djupgående kunskaper om GDPR och annan tillämplig dataskyddsreglering samt praxis.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som dataskyddsombud.
Kunskap om informationsteknik och informationssäkerhet.
Erfarenhet från bankverksamhet.
Erfarenhet av att genomföra kontrollaktiviteter och arbeta enligt compliancemetodik.
Erfarenhet av att ge rådgivning kring personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666821-1976780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM
