Dataskyddsombud
Om jobbet
Vi söker dig som vill vara med och utveckla kommunens arbete med dataskydd för framtiden.
I rollen som dataskyddsombud i Uddevalla stödjer du även ytterligare två mindre kommuner i närområdet i samma frågor. Du fyller en viktig funktion för att säkerställa medborgarnas integritet och förtroende i frågor som rör hantering av personuppgifter och dataskydd.
Tjänsten är placerad vid kommunledningskontorets utvecklingsenhet, vars uppdrag det är att leda, samordna och kvalitetssäkra kommunövergripande processer samt det löpande arbetet med ständiga förbättringar i kommunen.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som dataskyddsombud kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att kommunerna arbetar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I denna spännande och utmanande roll kommer du både att granska och stödja kommunernas nämnder och verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- Kontrollera att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt.
- Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och rapportera eventuella brister och utvecklingsbehov.
- Utveckla och revidera styrande dokument, processer och metodstöd inom området.
- Ge råd, stöd och information om dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning.
- Bistå vid genomförandet av konsekvensbedömningar och ge råd vid personuppgiftsincidenter.
- Identifiera behov av kompetensutveckling samt att planera och genomföra utbildning och workshops.
- Samverka med och utgöra kontaktperson för tillsynsmyndigheten.
- Vara kontaktbar för registrerade som vill utöva sina rättigheter eller som har frågor om personuppgiftsbehandlingen.
Vem söker vi?
Dina personliga egenskaper såsom integritet, självständighet och samarbetsförmåga kommer att vara avgörande för att framgångsrikt kunna navigera i denna roll. Du trivs med att arbeta självständigt, men ser också värdet av att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål och säkerställa att dataskyddet efterlevs. Du är organiserad och kan hantera flera uppgifter samtidigt, alltid med fokus på kvalitet och noggrannhet. Du tänker långsiktigt och har förmågan att se helheten i dataskyddsarbetet, vilket hjälper oss att skapa effektiva och hållbara lösningar. Vi värdesätter ett strukturerat och strategiskt förhållningssätt och det är viktigt att du har en god förmåga att leda kommunövergripande processer med fokus på lösningar för framtidenKvalifikationer
Vi söker dig med juridisk examen eller annan motsvarande högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper om dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning, och har arbetat som dataskyddsombud eller på annat sätt varit verksam inom området. Erfarenhet av andra former av juridiskt arbete är meriterande och vi ser gärna att du har arbetat inom offentlig sektor.
Du kommer att samverka med många andra kompetenser och kollegor och behöver därför ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera tydligt och begripligt till både stora och små grupper. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vi planerar att genomföra intervjuer den 12:e mars.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
