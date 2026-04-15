Datadriven kommunikationsstrateg och analytiker
Kommunikationsenheten, Utrikesdepartementet
För dig som har erfarenhet av sociala medier och dataanalys väntar ett spännande arbete som datadriven kommunikationsstrateg och analytiker på Utrikesdepartementets kommunikationsenhet (UD KOM). Rollen innebär nära samarbete med ambassader och enheter och kräver en relevant akademisk examen samt kvalificerad erfarenhet inom området.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag
UD:s kommunikationsenhet (UD KOM) ansvarar för information till medier, allmänheten och målgrupper i utlandet om UD:s verksamhet - svensk utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. I enheten ingår Språktjänsten som bl. a. översätter texter åt hela Regeringskansliet.

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för strategisk och operativ utveckling av UD:s sociala medier, inklusive att utforma strategier, skapa engagerande innehåll, och hantera kampanjer. I rollen samarbetar du nära ambassader och ministerkansli för att optimera deras digitala närvaro och säkerställer att innehållet är visuellt tilltalande och aktuellt. Du arbetar med att utbilda och ta fram underlag till resor och utbildningar i organisationen, både digitalt och fysiskt. Du ansvarar för att utforma strategisk kommunikation om konsulära frågor men andra ansvarsområden kan tillkomma. Du ingår även i enhetens pressberedskap.
Din uppgift är att samla in och analysera data från sociala medier, identifiera trender och presentera konkreta förslag på förbättringar. Dessa insikter används för att rikta kommunikationen effektivt, både för Kommunikationsenheten och andra enheter inom UD. Du ansvarar för att leverera veckovisa rapporter och analyser, samt att hålla organisationen uppdaterad om trender och teknisk utveckling inom digital kommunikation. Du fungerar som kontaktpunkt för myndigheter och internationella nätverk kring data- och analysfrågor. Du beställer analyser från externa aktörer vid behov och etablerar dig som intern expert på dataanalys och digital kommunikation.
Arbetet förutsätter nära kontakter inom UD och Regeringskansliet, med utlandsmyndigheter och andra myndigheter. Tjänsteresor förekommer liksom viss administration.
Läs mer om vår verksamhet på https://regeringen.se/.
Du har relevant akademisk examen och omfattande erfarenhet av sociala medier och analys, gärna i internationell- och politisk miljö. Erfarenhet från politiska organisationer är meriterande. Du har utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i svenska och engelska, ytterligare språkerfarenheter är meriterande.
Dina egenskaper
Vi söker dig med stark analytisk förmåga, gedigen erfarenhet av dataanalys och kreativ kommunikation. Du har utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor och kan samarbeta effektivt i team. Du är ansvarsfull och van att göra självständiga bedömningar, men uppskattar att utföra dina uppgifter i nära samarbete med andra och att söka gemensamma lösningar. Du är bra på att organisera ditt arbete och kan leverera med kvalitet även under tidspress. Vi förutsätter att du har ett mycket gott omdöme, hög samarbetsförmåga och hög integritet.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad och avser ett vikariat under ca 12 månader från augusti 2026, eller enligt överenskommelse. Befattningen ingår inte i UD:s ordinarie rotationsordning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare. Ett kort personligt brev ska bifogas intresseanmälan.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Tobias Nilsson telefon 08-405 57 90. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Kerstin von Hedenberg på telefon 08-405 33 28.
Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122275".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Regeringskansliet
