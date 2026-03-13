Datacenter- och servertekniker
Din nya arbetsplats
Servanet är ett kommunalt bolag som finns i de fem kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, och Strömsund - med huvudkontor i Sundsvall.
Bolaget driftar, underhåller och utvecklar fibernätet samtidigt som man med ny teknik förenklar vardagen och möjliggör den digitala utvecklingen i kommunerna.
Vi söker nu en erfaren datacenter-/servertekniker med ledaregenskaper och kompetens inom datacenterdrift, serverarkitektur och automatisering, som vill vara med och driva vår tekniska utveckling framåt.
I den här rollen kombinerar du djup teknisk kompetens inom både Linux- och Windowsmiljöer med projektledning och ett mer strategiskt ansvar, i nära dialog med verksamheten och ansvariga.
Vi erbjuder en roll där du får stort utrymme att påverka tekniska vägval, leda förändringsarbete och bidra till att forma framtidens datacenterlösningar hos Servanet. Gruppen som tjänsten kommer att tillhöra är Servanet Drift, den består idag av 11 tekniker och en driftchef.
Så här bidrar du i rollen
Som datacenter- och servertekniker ansvarar du för att designa, implementera och vidareutveckla robusta, säkra och skalbara servermiljöer som stödjer verksamhetens behov och mål. Du har även en central roll som teknisk expert, mentor och projektledare inom datacenterområdet, där du driver utvecklingen framåt och tar ett övergripande ansvar.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
- Övergripande ansvar för drift, arkitektur och vidareutveckling av servermiljöer i Linux och Windows.
- Arbeta operativt med drift och förvaltning av våra datacenter och servrar.
- Leda och delta i tekniska projekt - från behovsanalys och planering till implementation, leverans och uppföljning.
- Driva standardisering, automatisering och kontinuerliga förbättringar inom server- och infrastrukturmiljöer.
- Säkerställa säkerhet, efterlevnad (compliance) och uppdaterad dokumentation i servermiljöerna.
- Agera teknisk rådgivare till ledning, andra avdelningar och kunder.
Bredskap kan förekomma på sikt i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Lägst gymnasial utbildning inom IT, gärna högskoleutbildning med inriktning mot IT, datateknik eller nätverks- och systemadministration eller motsvarande arbetslivserfarenheter.
- Flerårig erfarenhet av arbete som servertekniker, infrastrukturkonsult eller liknande.
- Djup kompetens inom både Linux (ex. Red Hat, Ubuntu, CentOS) och Windows Server (AD, GPO, IIS, PowerShell).
- Kompetens inom datacenterdrift och serverarkitektur.
- God förståelse för nätverk, säkerhet och virtualisering (VMware, KVM).
- B- körkort.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter och kunskap:
- God kunskap om nätverksprotokoll, nätverkskonfiguration och felsökning.
- Erfarenhet av backup-lösningar och dataskydd.
- Erfarenhet av projektledning och tekniskt ledarskap.
- Certifieringar inom nätverk och serveradministration.
- God kunskap i Scriptprogramering, t.ex. PowerShell, Python.
För att lyckas i rollen är du flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändringar i både teknik och verksamhetens behov. Du har god samarbetsförmåga och bygger relationer genom öppen dialog, samtidigt som du driver utveckling och kommunikation framåt i verksamheten vid införande av nya lösningar.
Du tar ett tydligt ansvar och arbetar proaktivt för att förebygga incidenter och säkerställa en stabil och säker IT-miljö. Rollen kräver noggrannhet och ett metodiskt arbetssätt, där du kan driva arbete genom hela processen från behovsanalys och design till implementation.
Du är även initiativtagande och lösningsorienterad, bidrar med förbättringsförslag och säkerställer korrekta konfigurationer, god dokumentation och hög kvalitet. Samtidigt är du kundfokuserad, kommunicerar tydligt och bygger långsiktiga relationer med hög servicegrad.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
