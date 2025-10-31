Datacenter Technician Stockholm (tytec Ab)

Tytec AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-10-31


TYTEC AB söker en Datacenter Technician med några års erfarenhet inom nätverk, hårdvara och drift.
Du kommer att arbeta praktiskt i våra kunders datacenter med installationer, felsökning och underhåll.
Det här är en roll för dig som gillar att lösa problem, använda händerna - och utvecklas tekniskt.
Dina uppgifter
Installera och underhålla servrar, switchar och nätverksutrustning

Arbeta med konsolkablar, IP-konfigurationer och enklare nätverksfelsökning

Hantera ärenden i Jira och ServiceNow enligt ITIL-processer

Delta i beredskapstjänst (on-call) enligt schema

Köra mellan våra datacenter i Stockholm (Kista, Akalla, Sollentuna, Upplands Väsby, men även Sköndal, Sätra, Flemingsberg)

Vi söker dig som
Har 2-5 års erfarenhet inom IT-drift eller datacenter

Är bekväm med CLI, konsolkabel, IP-tabeller och nätverksgrunder

Kanske inte är CCNA-certifierad, men skulle kunna klara den

Förstår ITIL och har jobbat i Jira/ServiceNow

Talar svenska och engelska obehindrat

Har B-körkort (meriterande)

Är praktiskt lagd och kan hantera serverlyft och kablagearbete

Vi erbjuder
Stabil tjänst i ett växande bolag med starka kundrelationer

Möjlighet till utveckling mot nätverk, fiber eller projektledning

TYTEC-uniform (arbetsbyxor, polo/T-shirt, keps)

Placeringsort: Kista

Ansökan
Skicka CV (PDF) och ett kort personligt brev till info@tytec.se.
Max 2 bilagor.
Markera ansökan: "DC TECHNICIAN NOV 2025"
English Summary
TYTEC AB is hiring a Data Center Technician in Stockholm.
You'll work hands-on with servers and networking equipment, support installations and maintenance, and handle tickets in Jira or ServiceNow.
You should know how to use a console cable, understand IP tables, and be familiar with ITIL. A car is a plus.
Send your CV as PDF (max two attachments) and mark your email "DC TECHNICIAN NOV 2025."

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: growth@tytec.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DC TECHNICIAN NOV 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tytec AB (org.nr 556892-1034)
Finlandsgatan 10 (visa karta)
164 74  KISTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9584197

