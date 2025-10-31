Datacenter Technician Stockholm (tytec Ab)
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
, Sandviken
, Göteborg
, Mölndal
TYTEC AB söker en Datacenter Technician med några års erfarenhet inom nätverk, hårdvara och drift.
Du kommer att arbeta praktiskt i våra kunders datacenter med installationer, felsökning och underhåll.
Det här är en roll för dig som gillar att lösa problem, använda händerna - och utvecklas tekniskt.
Dina uppgifter
Installera och underhålla servrar, switchar och nätverksutrustning
Arbeta med konsolkablar, IP-konfigurationer och enklare nätverksfelsökning
Hantera ärenden i Jira och ServiceNow enligt ITIL-processer
Delta i beredskapstjänst (on-call) enligt schema
Köra mellan våra datacenter i Stockholm (Kista, Akalla, Sollentuna, Upplands Väsby, men även Sköndal, Sätra, Flemingsberg)
Vi söker dig som
Har 2-5 års erfarenhet inom IT-drift eller datacenter
Är bekväm med CLI, konsolkabel, IP-tabeller och nätverksgrunder
Kanske inte är CCNA-certifierad, men skulle kunna klara den
Förstår ITIL och har jobbat i Jira/ServiceNow
Talar svenska och engelska obehindrat
Har B-körkort (meriterande)
Är praktiskt lagd och kan hantera serverlyft och kablagearbete
Vi erbjuder
Stabil tjänst i ett växande bolag med starka kundrelationer
Möjlighet till utveckling mot nätverk, fiber eller projektledning
TYTEC-uniform (arbetsbyxor, polo/T-shirt, keps)
Placeringsort: Kista
Ansökan
Skicka CV (PDF) och ett kort personligt brev till info@tytec.se
.
Max 2 bilagor.
Markera ansökan: "DC TECHNICIAN NOV 2025"
English Summary
TYTEC AB is hiring a Data Center Technician in Stockholm.
You'll work hands-on with servers and networking equipment, support installations and maintenance, and handle tickets in Jira or ServiceNow.
You should know how to use a console cable, understand IP tables, and be familiar with ITIL. A car is a plus.
