Databricks Architect
Knightec Group Software and Cloud AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
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Därför är detta jobb för dig
Knightec Group satsar inom Data & AI och söker nu en Databricks Architect som vill vara med och bygga upp vårt erbjudande. Här får du en nyckelroll där du kombinerar tekniskt ledarskap och kunddialog för att etablera Göteborg som ett starkt nav för Data och AI.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av Knightecs affärsområde Software & Cloud, där vi i Göteborg är omkring 180 kompetenta och engagerade kollegor. Som Databricks Architect kommer du att vara en viktig drivkraft i både projekt och utvecklingen av vår Data & AI-satsning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arkitektur och implementation av moderna dataplattformar på Databricks
Arbete i molnplattformar som AWS
Teknisk ledare i kundprojekt
Pre-sales och kunddialoger
Bygga och utveckla vårt partnerskap med Databricks
Vara med och rekrytera samt coacha framtida Data Engineers och Architects
Definiera best practices, governance och leveransmetodikKvalifikationer
Vi söker dig som kombinerar djup teknisk kompetens med konsultmässighet och affärsförståelse. Du är van att ta ansvar för komplexa lösningar och känner dig bekväm i dialogen med både kunder och partners.
Vi tror att du har:
Kompetens inom Databricks Architecture
Bakgrund inom Data Engineering
God förståelse för molnplattformar, där AWS är starkt meriterande
Erfarenhet av lösningsarkitektur
Intresse av att arbeta kundnära samt bidra med pre-sales
Erfarenhet av tekniskt ledarskap, exempelvis som Tech Lead, Architect eller motsvarande
Kandidatexamen eller högre inom Datateknik eller motsvarande
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är om du även har erfarenhet av:
Unity Catalog
Delta Lake
dbt
Terraform
AI/ML på Databricks
En spännande resa med Knightec Group
Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information
Detta är en heltidstjänst, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindolmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victoria Olsson, Talent Acquisition Specialist: victoria.olsson@knightecgroup.com
. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063620-2099994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
(org.nr 556403-0996), https://career.knightecgroup.com
Lindholmsallén 2 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
10002221