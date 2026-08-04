Dataarkitekt
Statens Skolverk / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-08-04
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Vill du använda din kompetens och ditt engagemang till att skapa digitala lösningar för skolväsendet samtidigt som du bidrar till Skolverkets digitala utveckling? Vi söker dig som är en erfaren och driven dataarkitekt som kan arbeta både strategiskt och operativt med fokus på datalager och integration. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
I rollen som dataarkitekt bidrar du både operativt och strategiskt till myndighetens digitala förflyttning inom datalager och tillhörande integrationsarkitektur. Du är en nyckelperson i framväxten av Skolverkets nya datafunktion där du växlar mellan att arbeta med strategiska, långsiktiga arkitekturella vägval och att arbeta praktiskt med att analysera behov, utforma lösningar och omsätta dem i genomförbara strukturer inom datalager och integration.
Du förenar verksamhetsförståelse, teknisk bredd och arkitekturell höjd genom att identifiera behov, analysera förutsättningar och ta fram hållbara målbilder, principer, lösningsförslag och strukturer anpassade till olika sammanhang. Du är också delaktig i att utforma de lösningar som Skolverket erbjuder skolväsendet, med fokus på data och integration.
Du bidrar även till att ta fram relevanta arkitekturbeskrivningar och att aktivt stödja Skolverkets digitala utvecklingsarbete. Tillsammans med kollegorna inom datafunktionen säkerställer du kvalitet, konsistens och integritet i myndighetens centrala dataobjekt, och bidrar därigenom till en mer digitaliserad och automatiserad skolvärld.
Du kommer att ingå i Skolverkets tvärfunktionella arkitekturfunktion, där du bidrar till att sätta ramarna för myndighetens digitala lösningar genom att utveckla referensarkitekturer, arbetssätt och gemensamma artefakter.
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"Som en del av vårt team får du inte bara möjlighet att använda din tekniska expertis, utan även att göra verklig skillnad för skolan. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vårt engagemang för att skapa nytta och förbättringar för våra användare."
-Serena Granlund, enhetschef
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Du tillhör Enheten för verksamhetsutveckling och arkitektur inom it-avdelningen. Rollen innebär nära samarbete med kollegorna inom enheten och avdelningen, liksom med andra delar i Skolverket och med externa kontakter.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
Eftergymnasial utbildning inom it eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Skolverket bedömer är relevant
Minst 5 års erfarenhet som dataarkitekt med fokus datalager och integration
Mycket goda kunskaper om datamodellering med fokus på både datalager och generell systemdesign
Mycket goda kunskaper om olika arkitekturmönster inom Data Warehouse och rapportering
God erfarenhet av utveckling och orkestrering av datapipelines i Python
Praktisk erfarenhet av att analysera verksamhetens behov av data för utveckling av rapporter
Erfarenhet av att resonera kring avvägningar, beroenden och konsekvenser i arkitekturarbetet
Kunskap om olika tekniker samt förståelse för deras för- och nackdelar
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av containerbaserade lösningar, ex Docker eller Kubernetes, erfarenhet av att sätta upp målgruppsanpassade visualiseringar i Power BI eller motsvarande verktyg samt erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller med stora, komplexa informationsmiljöer.
Som person behöver du
ha en god förmåga att analysera behov och omsätta dessa i hållbara och relevanta arkitekturella förslag
ha ett driv att nå resultat
gilla att planera samt har förmågan att få med dig andra framåt
vara bra på att bygga starka samarbeten och skapa förståelse mellan verksamhet och teknik
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 20 augusti. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
På vår webbplats kan du läsa vad som händer när din ansökan kommer in.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Vårt uppdrag – skolans framtid.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats skolverket.se/jobb
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag – skolans framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185), http://www.skolverket.se/lediga-jobb
Svetsarvägen 16 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
It-avdelningen, Enheten för infrastruktur och plattform Kontakt
Terés Dahl, hr-specialist 08-52733555 Jobbnummer
10021957