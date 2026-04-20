Data scientist/Biostatistiker till center för precisionshälsa
2026-04-20
Som Data Scientist / Biostatistiker hos oss blir du en nyckelperson i vårt kompetenscenter för informationsdriven precisionshälsa. - Ta chansen att vara med i skärningspunkten mellan avancerad dataanalys, AI, modern teknik och verkliga behov i hälso- och sjukvården.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
I rollen kombinerar du metodstöd och rådgivning med operativ utveckling. Du fungerar som expertstöd till forskare, analytiker och verksamheter, samtidigt som du driver och utvecklar avancerade analys- och AI-lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
• utveckla, anpassa och validera modeller inom maskininlärning och statistisk analys
• tillämpa och vidareutveckla metoder inom generativ AI, djupinlärning och bildanalys
• genomföra avancerade biostatistiska analyser för forskning och verksamhetsutveckling
• ansvara för databearbetning, datakvalitet och explorativ dataanalys
• bidra med metodstöd och rådgivning inom dataanalys, statistik och AI
Du blir en del av en verksamhet under uppbyggnad, där du har möjlighet att påverka arbetssätt, metodval och utvecklingsinriktning. Rollen innebär att du bidrar till att etablera strukturer och arbetssätt för datadriven analys och AI inom organisationen.
Du arbetar med komplexa och ofta unika datamängder i en utvecklingsinriktad och utforskande miljö, där nyfikenhet, idéutbyte och tvärprofessionell samverkan är i fokus.
Arbetsgrupp
Data- och analysenheten är placerad inom regionens utvecklingsfunktion och består av cirka 40 medarbetare med huvudfokus att driva och stödja regionens arbete kring informationshantering, uppföljning och analys samt produktionsutveckling.
Regionen håller nu på att tillsammans med Linköpings universitet starta ett kompetenscentrum kring informationsdriven precisionshälsa där denna roll kommer ha sin största tillhörighet. Centrat är tvärprofessionellt med resurser från båda organisationerna och kompetenser från utveckling, IT samt vårdverksamhet och forskning.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning om minst tre år inom statistik, biostatistik, datavetenskap, matematik eller närliggande område, med inslag av maskininlärning eller dataanalys, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har:
• god kännedom om metoder inom biostatistik och/eller AI
• gedigen erfarenhet av programmering för databearbetning och analys
• god erfarenhet av att arbeta i moderna plattformar och verktyg för dataanalys och AI
Vi välkomnar sökande med bakgrund inom såväl data science som biostatistik. Oavsett din huvudsakliga inriktning förutsätter rollen att du vill arbeta i gränslandet mellan dessa områden och aktivt utveckla din kompetens inom både AI och statistiska metoder.
Till den här tjänsten söker vi dig som trivs i en innovativ miljö under uppbyggnad, där du arbetar självständigt, tar egna initiativ och bidrar till att driva idéer till praktik. Du har en stark analytisk förmåga och motiveras av att lösa komplexa problem samt omsätta avancerad dataanalys till konkreta insikter som kan bidra till utvecklingen av precisionsmedicin och informationsdrivna arbetssätt.
Du är samtidigt en lagspelare som värdesätter tvärvetenskapligt samarbete och har lätt för att samverka med andra kompetenser, exempelvis kliniker, forskare, IT samt verksamhetsutvecklare. Du kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt kommunicera metodik och analytiska resultat samt motiveras av att aktivt få bidra till att bygga upp arbetssätt, kompetens och en lärande kultur inom ett nytt kompetenscentrum.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Klostergatan 19 C (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Data- och analysenheten Jobbnummer
9865652