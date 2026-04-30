Data Scientist
Omnicom Media Group AB
2026-04-30
Annalect är Nordens ledande aktör inom analys av marknadsföring. Vi växer snabbt och letar just nu efter två data scientists. I rollen som data scientist är ditt primära uppdrag är att estimera medieeffektivitet med hjälp av en hierarkisk modell för tidsserieanalys i vårt egenutvecklade R-ramverk. Beroende på dina intressen och färdigheter kan du inrikta dig mot en mer kundinriktad roll, där fokuset ligger på statistisk tolkning och kommunikation med interna och externa stakeholders eller en mer teknisk roll, som även involverar att bygga solida dataflöden.
Om Annalect
Annalect är är en del av mediebyrånätverket Omnicom Media, och består av över hundra medarbetare i Norden. Vårt uppdrag är att optimera marknadsföringen för några av Sveriges största annonsörer. Vi använder en bred uppsättning statistiska metoder: i första hand mediemix- och attributionsmodellering, men även A/B-tester, maskininlärning och andra metoder.
För att lyckas i rollen bör du ha:
Minst en kandidatexamen i statistik, matematik, fysik, nationalekonomi eller ett relaterat ämne.
Goda kunskaper i statistisk programmering med hjälp av minst ett programmeringsspråk (R, Python, SQL, etc), och gärna solida grundkunskaper i datavetenskap (datastrukturer, algoritmer, databashantering, etc).
Goda kunskaper inom statistik i allmänhet och ekonometri i synnerhet.
Intresse för såväl prediktiv modellering som kausal inferens.
God förmåga att förklara resultat från statistiska modeller för en bred målgrupp.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Erfarenhet av data pipelines och API:er.
Erfarenhet av AWS, GCP eller liknande tjänster är meriterande.
Vi är intresserade både av nyexaminerade studenter och kandidater med några års erfarenhet. Kunskaper om mediebranschen är ett plus, men inte ett krav.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdatum. För frågor om tjänsten, varmt välkommen att kontakta:
Pär Villner, Data Science Lead, par.villner@omc.com
Magdalena Bator, Data Science Lead, magdalena.bator@omc.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omnicom Media Group AB
