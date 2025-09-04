Data Scientist
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
I rollen som Data Scientist kommer du tillhöra enheten Data Analytics som idag består av ca 20 medarbetare och ett antal konsulter. Enheten utför egna analyser och bidrar i utvecklingen av nya beslutsstöd och applikationer för ökad automation och proaktivitet för i huvudsak kontrollrummet. Inom enhetens uppdrag ingår bland annat Business Intelligence, Data Science och nätscenarier.
Som Data Scientist kommer dina arbetsuppgifter innefatta följande:
• Kvantitativa analyser och framtagande av datadrivna tjänster så som prognoser rekommendationer och optimering, både i design och implementering.
• Att utforska hur vi kan nyttja metoder, algoritmer och datakällor för att skapa beslutsstöd för att hantera driftsäkerhet och ekonomisk effektivitet.
• Att kontinuerligt förbättra operativa modeller som används idag. Det innebär att arbeta i Python-baserade ramverk där applikationer driftsätts på en kontainerbaserad plattform.
• Omvärldsbevakning och ta del av relevant forskning inom området och se hur det kan nyttjas praktiskt för att skapa nytta hos Svenska kraftnät.
• Att agera ambassadör för enhet Data Analytics och rollen Data Scientist genom att dela med dig av dina kunskaper och verka för ökad datadrivenhet i organisationen.
Du får möjligheten att utvecklas inom flertalet områden, exempelvis prognostisering, rekommendationer, optimering och scenarier, både inom kraftsystem och elmarknad. Inom området sker det också väldigt mycket i omvärlden, därför är omvärldsbevakning och utbildningsinsatser något som uppmuntras för att hitta och testa nya idéer med mål att föra hela Data science-funktionens kompetens och leveranser framåt.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är ansvarstagande med förmåga att driva processer framåt på ett strukturerat sätt och säkerställa leveranser av hög kvalitet inom uppsatta deadlines. Du trivs med att ta initiativ i sociala sammanhang, och har lätt för att skapa nya relationer. Vi tror att du tar initiativ och sätta igång aktiviteter, samtidigt som du är lösningsfokuserad. Du är även säker i osäkra sammanhang och har mod att säga ifrån när situationen behöver det. Vi värdesätter ett samarbetsorienterat förhållningssätt och hoppas att du inspireras av möjligheten att utvecklas tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du universitet- eller högskoleutbildning på minst 300 högskolepoäng, t.ex. civilingenjör inom elkraft, energisystem, teknisk fysik eller datateknik alternativt master inom matematik, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även erfarenhet av:
• Flerårig programmeringsvana i Python.
• Flerårig praktisk erfarenhet av modellutveckling inom maskininlärning, mer specifikt erfarenhet av standardmetoder och god praxis för lagring och förbehandling av data, modellutveckling och modellutvärdering.
• Flerårig grundläggande erfarenhet av mjukvaruutveckling, mer specifikt att arbeta med versionshantering, kodgranskning, CI/CD samt förvärvade baskunskaper i Linux.
• Erfarenhet av att ha tagit helhetsansvar för ett projekt kopplat till data science i en organisation. T.ex samarbete med IT-resurser och leverantörer av data, samt kravinhämtning från berörda användare.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Att ansvara för driften av AI-lösningar i produktion. Inklusive loggning, monitorering, felhantering, och löpande förbättringar.
• Tidsserieanalys och prognostisering
• Flerårig arbetslivserfarenhet kopplat till kraftsystem eller elmarknad inom näringsliv, myndighet, eller universitet/högskola.
• Matematisk programmering och optimering. T.ex CPLEX, Gurobi, eller GAMS.
• Kännedom om energisystemets marknadslösningar. T.ex spotmarknaden, stödtjänstmarknaderna, eller flexibilitetsmarknaderna.
• Tillämpat AI- eller maskininlärningsprojekt inriktat på kraftsystem eller elmarknad.
• Kafka eller motsvarande strömningsdata-plattform
• Deployment och produktionssättning av maskininlärningsbaserade applikationer, i teknologier så som kubernetes/Open Shift.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor inom Norden och Europa kan förekomma, max några gånger per år.
• Sista ansökningsdag 2025-09-25, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning. Beredskap kan bli aktuellt i framtiden under kontorstid
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Pontus Wallin 010-475 8114. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Kirschon 010-350 9249. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
