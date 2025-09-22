Data & Analytics Lead (Microsoft/Azure) till SBB
Om SBB
Samhällsbyggnadsbolaget är en av Nordens ledande aktör inom social infrastruktur. Vi äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta långsiktigt med låg risk. Som partner till Sveriges kommuner vill vi bidra till att skapa ändamålsenliga lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter. Här kan du läsa SBB:s hållbarhetsvision 2030 https://corporate.sbbnorden.se/sv/hallbarhet/
Genom SBB:s stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Läs mer om vår verksamhet på www.sbbnorden.se.
Om rollen
Vi står inför en spännande resa där vår datahantering blir en nyckel för att driva verksamheten framåt. Med många olika system och datakällor på plats vill vi nu skapa enhetlighet och frigöra potentialen i vår data för att bättre driva verksamheten framåt. Därför söker vi en ledare inom data som kan kombinera teknisk kompetens med strategiskt tänk, och som vill vara med och bygga struktur från grunden i en kultur som är snabbrörlig, prestigelös och full av möjligheter.
I denna roll blir du drivande i att bygga upp en hållbar datastruktur och förvandla bolagets data till en strategisk tillgång. Du kommer in i en Microsoft-orienterad miljö och får ansvar för att bygga upp, optimera och utveckla vår datahantering från grunden. Det innebär bland annat att skapa integrationer, bygga pipelines och strukturera data i Microsoft-miljö (Azure, Power BI). Rollen kombinerar hands-on tekniskt arbete med en mer strategisk dimension, där du får inflytande över hur vi arbetar med data framåt.
Vem är du?
Vi söker en datadriven expert med stark teknisk grund och en bredd som gör att du kan ta helhetsansvaret för vår datahantering. Hos oss får du kombinera ett hands-on tekniskt arbete med ett strategiskt perspektiv - där du både bygger, optimerar och strukturerar dataflöden samtidigt som du driver utvecklingsprojekt framåt.
Du har arbetat med Power BI i större skala och kan visa på tydliga resultat från tidigare projekt. Din erfarenhet omfattar även Microsofts dataplattform (Azure, SQL), integrationer och datamodellering, gärna med viss kunskap i C# för affärslogik och dataomvandling. Vi ser gärna att du har arbetat med datalager och Data Warehouse-lösningar samt är van att leda dialoger med olika intressenter och omsätta behov i praktiska lösningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Unit4 eller Hypergene, eller om du tidigare arbetat med processoptimering. Fastighetsbranschen är inget krav - viktigare är att du är van vid komplexa systemmiljöer och känner dig trygg i att ta ägarskap för vår data och utveckla dess fulla potential.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss möts du av en prestigelös, hjälpsam och öppen kultur där vi hellre testar och lär oss längs vägen än fastnar i överplanering. Här får du stort förtroende och frihet att forma din roll, driva initiativ och verkligen äga din expertis.
Du blir en nyckelperson i ett mindre, IT-nära team, samtidigt som du samarbetar tätt med flera delar av organisationen. Vår kultur präglas av nyfikenhet, närhet och ett varmt arbetsklimat - och vi värdesätter att arbeta tillsammans på plats på kontoret.
