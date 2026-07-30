Distriktssjuksköterska Uppdrag i Västernorrlands län
Valora bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-07-30
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Är du distriktssjuksköterska och söker nya möjligheter?
Valora Bemanning söker nu engagerade och erfarna distriktssjuksköterskor för uppdrag i Västernorrlands län.
Vi samarbetar med både offentliga och privata vårdgivare och erbjuder uppdrag inom bland annat vårdcentral, hemsjukvård och primärvård. Uppdrag finns i flera orter runt om i länet, exempelvis Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå, Kramfors m.fl. och närliggande områden.
Oavsett om du söker ett längre uppdrag eller vill arbeta mer flexibelt hjälper vi dig att hitta ett uppdrag som passar dina önskemål och din erfarenhet.
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på vård och omsorg. Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer med både våra konsulter och våra kunder genom hög kvalitet, personlig service och ett nära samarbete.
Hos oss får du en personlig konsultchef som finns tillgänglig genom hela uppdraget och hjälper dig att hitta uppdrag som passar dina önskemål – oavsett om du vill arbeta nära hemmet eller på annan ort.
Vi värdesätter trygghet, flexibilitet och ett professionellt bemötande och strävar alltid efter att ge våra konsulter bästa möjliga förutsättningar att trivas och utvecklas i sitt arbete.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssjuksköterska.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är ansvarstagande, flexibel och har ett professionellt bemötande.
Trivs med att arbeta självständigt och i team.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön.
Personlig konsultchef och nära kontakt.
Flexibla uppdrag utifrån dina önskemål.
Resor och boende vid behov.
Trygga anställningsvillkor.
Möjlighet till både kortare och längre uppdrag.
Uppdrag hos både offentliga och privata vårdgivare.
Möjlighet att arbeta i flera delar av Sverige.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att hjälpa dig hitta ett uppdrag som passar just dig.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Valora Bemanning – rätt kompetens, rätt uppdrag och rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: personal@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb i Västernorrlands län". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
10016508