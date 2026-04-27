Data Engineer till Framstående Fordonsbolag
Har du några års erfarenhet som Data Engineer och söker en ny utmaning inom analys av framtidens batterihårdvara och battericeller? Då ska du läsa vidare.
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för kunds räkning en Data Engineer. I rollen kommer du bli en del av ett team som arbetar med analys av batterihårdvara och battericeller. Teamet består av åtta personer med en blandning av olika kompetenser såsom Data Scientists, Data Analysts och Machine Learning Engineers. I tjänsten kommer du att få en nyckelroll där du dels kommer att arbeta med att analysera kunddata och data från batterier men även ansvara för databaser och arkitektur i form av design av system som används av teamet. Du kommer exempelvis att skapa datapipelines som används av data scientists och datadrivna applikationer.
Du kommer att stödja team i att höja sin kompetens och bli mer datadrivna samt få värdefulla insikter genom att:
Ge rekommendationer för att förbättra data- och analyssystem.
Bidra till kontinuerlig förbättring och vidareutveckling av data- och analysprocesser.
Designa, bygga och underhålla skalbara datapipelines för att extrahera, transformera och ladda data från olika källor till datalager eller datalakes.
Stödja tolkning av avancerad och prediktiv analysdata med hjälp av specialiserade programvaruverktyg och funktioner.
Stödja utveckling av maskininlärningsalgoritmer genom att tillämpa standardmetoder för statistisk analys eller datapreparering.
Samarbete med teamet kommer att vara avgörande för att förstå datakrav och säkerställa datatillgänglighet och datakvalitet för att stärka dess analysförmågor. Ditt arbete kommer att ha en betydande påverkan på organisationen genom att möjliggöra datadrivna beslut.
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom teknisk matematik, teknisk fysik, datateknik eller likvärdigt.
Har några års erfarenhet av arbete som Data Engineer.
Besitter goda kunskaper om koncept och tekniker för datalagring (data warehousing).
Har kunskaper i Python, Snowflake, Spark och SQL.
Besitter erfarenhet av dataintegration och ETL-verktyg.
Kunskap om molnplattformar.
Är flytande i engelska i både tal och skrift då språket används internt likväl externt.
Stor vikt kommer vidare att läggas vid personlig lämplighet där vi som person tror att du är självgående. Du sätter dig in i tekniken och med stort driv och energi och har en kommunikativ förmåga. Då du kommer ha många kontaktytor ser vi att du har lätt för att samarbeta och nå fram till dina kollegor. Vi ser även att du är lösningsorienterad.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Ambitionen är att du på sikt ska gå över i anställning hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Start: Enligt överenskommelse.
Rekryteringsansvarig: Sophie Tisell.
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
413 15 GÖTEBORG
