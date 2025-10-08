Data Engineer / Fullstackutvecklare
2025-10-08
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Vi söker dig som har erfarenhet som Data Engineer, eller som Fullstackutvecklare med fokus på backend och databaser - som är nyfiken på att ta nästa steg mot data och analys och växa in i rollen som Data Engineer.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Som Data Engineer på Svenska kraftnät blir du en del av ett nyckelteam som driver organisationens datadrivna utveckling framåt.
I denna roll arbetar du både självständigt och i nära samarbete med ditt team för att utveckla kodbaserade lösningar för att hämta, flytta, strukturera och bearbeta data. Genom effektiv datahantering tillgängliggör ni data för analys och optimering, vilket skapar insiktsdrivna beslut som stärker verksamheten både internt och externt. Vår data lake, baserad på Clouderas plattform, hanterar dataflöden från källsystem till konsumenter.
Du kommer att arbeta med både förvaltning och vidareutveckling av befintliga system, där du säkerställer att de fungerar optimalt och att incidenter hanteras snabbt och smidigt. Uppdragen varierar, från stora projektbeställningar till mindre justeringar av enskilda dataelement.
I rollen kommer du att få möjlighet att vara med och forma, bidra och påverka både din roll och teknikutvecklingen framåt. Dataplattformen är och kommer att bli en allt viktigare komponent i Svenska kraftnäts satsning på dataområdet.
Tjänsten kommer även att innefatta:
• Kontrollera och hantera dataladdningar, justera och korrigera vid behov
• Underhålla och vidareutveckla data pipelines samt optimera flöden
• Tillgängliggöra data för analys och affärsinsikter
• Bygga kod, strukturera och leverera data till olika delar av organisationen
Du kommer tillhöra enheten Dataanalys och dataplattform som har ca 20 medarbetare fördelade på flera team med kompetens inom dataanalys, backend- och frontendutveckling samt IT-specialister som hanterar applikationsdrift och support för våra plattformar.
Teamet arbetar tvärfunktionellt tillsammans med förvaltningsledare och engagerade produktägare med både förvaltning och vidareutveckling. Teamet genomsyras av stark sammanhållning och en kultur av kunskapsdelning, där vi aktivt stöttar varandra och gemensamt arbetar för att driva utvecklingen framåt.
Om dig
För att trivas i den här rollen har du förmågan att snabbt förstå och hantera komplexa utmaningar. Du är en analytisk problemlösare som har förmågan att omsätta idéer till verklighet.
Med engagemang och drivkraft strävar du efter att leverera robusta lösningar med fokus på hög säkerhet, samtidigt som du bidrar till att förbättra och effektivisera verksamheten.
Du är nyfiken och håller dig uppdaterad inom de senaste trenderna inom teknik och arbetsmetoder. Samtidigt tar du ansvar för dina uppgifter och delar gärna med dig av din kunskap. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt, och du trivs både med att arbeta självständigt och i team. Din struktur och förmåga att se helheten kommer att spela en avgörande roll i vår fortsatta utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare ser vi att du har examen inom Teknik, Systemkunskap och/eller Datateknik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har även:
• Minst 3 års erfarenhet av utveckling inom datalager, beslutsstöd och SQL och/eller 3 års erfarenhet från fullstackutveckling med fokus på backend och databaser
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med:
• Big-data-lösningar som bygger på kluster, t.ex Hadoop/Cloudera
• Linux, Java och/eller Python
• Erfarenhet av agila arbetsmetoder och verktyg
• Erfarenhet av att samarbeta med kompetenser inom infrastruktur
• God kännedom om IT-säkerhet
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Stockholm
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är 2025-11-05. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst utan provanställning
• Beredskapsarbete kan förekomma
• Förmåner | Svenska kraftnät
Intresserad av att ansöka eller få veta mer?
Vi hanterar löpande de ansökningar som kommer in, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
I denna rekrytering samarbetar vi med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nordberg, tel. nr. 070 3343 159, johanna.nordberg@csrecruitment.se
alternativt ansvarig rekryterare hos Svenska kraftnät Maria Sahlén, tel. nr. 010-489 20 27, maria.sahlen2@svk.se
.
Övriga kontakter på Svenska kraftnät:
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9546437