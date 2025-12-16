Data Engineer
Introduktion WSP Digital Solutions fortsätter att växa, och vi söker nu fler engagerade kollegor till vårt team inom Data Engineering & Analytics. Hos oss får du ett utvecklande, lärorikt och utmanande, men troligen fantastiskt roligt och givande jobb för dig som trivs i ett socialt sammanhang och med kollegor som brinner för teknik, precis som du! Du kommer till en avdelning som har hög trivsel och där vi alltid hjälps åt och är måna om varandra.
På vår avdelning arbetar specialister inom bland annat projektledning, rådgivning, BIM, GIS, FME och data engineering. Tillsammans driver vi digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen framåt. Om tjänsten Som Data Engineer hos oss blir du en del av ett kompetent team med fokus på att skapa digitala lösningar som gör verklig skillnad - främst inom transport- och infrastrukturprojekt. Du kommer att arbeta med utveckling i Microsofts plattform, med särskilt fokus på Azure, datalager och analys.
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, ett starkt intresse för innovation och effektivisering, samt en vilja att arbeta nära våra kunder i rollen som konsult. Eftersom vi profilerar oss med att ha kunskap både inom utveckling och samhällsbyggnadsbranschen ser vi gärna att du även har kunskap inom de båda områdena.
Som person trivs du med att arbeta strukturerat och med fokus på innovation och effektivisering av interna processer. Vi ser att du har ett stort intresse för affärsutveckling och för att aktivt arbeta nära våra kunder som konsult. Din profil För att lyckas i rollen behöver du ha arbetat några år inom området på konsultbasis inom samhällsbyggnad och du har en bakgrund från arbete med GIS. Troligen arbetar du idag i en liknande befattning och är redo för en ny utmaning.
Obligatoriska:
Minst 5 års erfarenhet inom data engineering och/eller analytics.
Högskoleutbildning inom GIS, samhällsbyggnad, byggteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av programmering i Python.
Goda kunskaper i SQL och SQL Server.
Erfarenhet av ETL-utveckling och datamodellering.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i Azure-miljö.
Erfarenhet av att utveckla BI-lösningar.
Kunskap om Python-bibliotek som pandas, numpy, requests och scikit-learn.
Erfarenhet av integrationsverktyg som dbt och FME.
Erfarenhet av maskininlärning och AI.
Kontakt Rekryterande chef: Linnea Mäepea Nilsson, linnea.nilsson@wsp.com
HR-Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2025-01-31 Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari. Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes. OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wsp Sverige AB
(org.nr 556057-4880), http://www.wsp.com Arbetsplats
WSP Sverige Kontakt
Marcus Wallin marcus.wallin@wsp.com Jobbnummer
