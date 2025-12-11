Data Engineer
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom modern data engineering och arbeta med den senaste tekniken i en svensk och nordisk kontext. Du kommer att ha stora möjligheter att lära nytt och påverka.
Om jobbet | Bygga dataprodukter i Tryg360 för hela Trygg-Hansa
Det nya lokala Data Teamet sitter inom Privatmarkand, men ansvarar för att stötta diverse analys och rapporteringsteam brett över Trygg-Hansa.
Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till välmodellerade, skalbara och kvalitetssäkrade dataprodukter i vår centrala dataplattform. Rollen innebär stort ansvar, möjlighet att påverka och samarbete med kollegor i Sverige och övriga Skandinavien. Du blir en del av ett mindre, dynamiskt team som samarbetar nära både affär och andra datateam i Skandinavien. Vi är i en spännande uppbyggnadsfas där du får stort ansvar och möjlighet att påverka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla, modellera och tillgängliggöra standardiserade dataprodukter i vår centrala dataplattform med hjälp av olika verktyg exempelvis dbt, SQLMesh, Kafka, Python
Fånga upp och detaljera behov från affären gällande dataprodukter, datautmaningar, datakvalité och data governance
Stötta och vara bollplank till datakonsumenter i verktyg och processer
Dokumentera dataprodukter och metadata för att säkerställa kvalitet och spårbarhet
Samarbeta med andra skandinaviska datateam för att genomföra gemensamma initiativ
Om dig | Teknisk erfarenhet inom data engineering, SQL och datamodellering
För att trivas i denna roll söker vi dig som har:
universitetsexamen inom datavetenskap, systemvetenskap, matematik eller motsvarande erfarenhet
minst 4+ års erfarenhet av systemutveckling eller data engineering
förståelse för datamodellering och dataarkitekturprinciper
erfarenhet av att arbeta i data lake- eller data warehouse-miljöer
dokumenterad erfarenhet av att bygga och optimera SQL-frågor för stora datamängder
praktisk erfarenhet av versionshantering (Git/GitHub) och kodgranskning
Meriterande:
Erfarenhet av datamodellen ACORD
Erfarenhet av streaming pipelines med Kafka
Bekantskap med verktyg som tex dbt, SQLMesh, Kafka, Python
Som person är du strukturerad, nyfiken och lösningsfokuserad, och gillar omsätta affärsbehov till tekniska lösningar. Du trivs i ett team där alla hjälps åt och tar ansvar för helheten, och du delar gärna med dig av din kunskap till andra kollegor.
Om oss | Vi tar ansvar, visar tillit och skapar utveckling
Vi tror att ansvar under frihet väcker din nyfikenhet för att prova nytt. Vi erbjuder en arbetsmiljö för både personlig utveckling och gemensamma resultat, och en kultur som bygger på självledarskap, tillit och ansvar.
Det handlar också om att göra meningsfyllt arbete, där det du gör, ger stort värde. Vi ser hur mångfald berikar både samarbeten och resultat. Därför är vi också en inkluderande arbetsplats, där du kan vara trygg som du är.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss, träffa några av dina blivande kollegor och få mer information om våra förmåner.
Ansökan | Vi ser fram emot att höra från dig
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt, dock senast 2025-12-25. Urvalet sker löpande, vi kan därför komma att ta ner annonsen före sista ansökningsdatum.
Fackliga representanter
Akademikerföreningen: Lena Darin, 070-168 28 44, lena.darin@trygghansa.se
,
Forena: Elias Bakk, elias.bakk@trygghansa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trygg-Hansa Försäkring filial
(org.nr 516403-8662)
Fleminggatan 18 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Kontakt
Mikael Persliden mikael.p@trygghansa.se Jobbnummer
9640201