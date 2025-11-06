Data Engineer
2025-11-06
Vill du vara med på Skatteverkets digitaliseringsresa och underlätta vardagen för miljontals privatpersoner och företagare? Att transformera vår komplexa verksamhet till intuitiva och effektiva lösningar är en del av den kreativa utmaningen och möjliggörs av Skatteverkets ambition att vara i framkant när det gäller teknik, automation och digitala tjänster.
Du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Vi utökar vår applikationsutveckling i Sundbyberg och söker dig som är engagerad, nyfiken och vill ta chansen att lära dig mer om datalager, analys och BI (Business Intelligence).
Du kommer att jobba som Data Engineer i ett team i en av de värdeströmmar som kontoret i Sundbyberg medverkar i. Du kommer i ditt jobb ges möjlighet till stort engagemang och många kontaktytor. Du kommer också att få chansen att bli bra på den ledande tekniken för datalager, både på bredden och på djupet. Vi jobbar utifrån ett agilt arbetssätt med SAFe som bas.
Ett datalager hanterar data från flera system, data integreras, omvandlas och lagras eller virtualiseras för vidare analys. Utvecklingen sker i nära samarbete med våra användare som skall använda informationen för analyser, rapporter, urval eller annan visualisering. Vi har nu påbörjat en resa mot ett logiskt datalager som till stor del kommer att ersätta den befintliga. Värdeströmmen arbetar även med avancerad dataanalys o artificiell intelligens, ett område som växer.
Vår befintliga tekniska miljö är i huvudsak RHEL med Oracles databaser. Vi arbetar med verktyg och programspråk som till exempel, Informatica PowerCenter, Cognos, Qlik och SQL. Vi har även påbörjat vår resa mot ett logiskt datalager som byggs upp med verktyget Denodo, där du kommer vara delaktig. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör Data- och Analyssektionen 1 på IT-avdelningen, med placering i Sundbyberg. Resor förekommer till vår systersektion i Visby.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- Vara nyfiken, drivande och vilja utvecklas genom att förstå verksamhetens behov och kunna omsätta dem i praktiken.
- Vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- Vara analytisk och ha en god förmåga att lösa problem
- Ha en god samarbetsförmåga och bidra till ett positivt arbetsklimat
- Ha god kommunikationsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- Avslutad akademisk utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande område, alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom IT-området
- Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av SQL och databaser
- Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av ETL-verktyg
- Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av dimensionsmodeller
Det är även önskvärt att du har flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att ha jobbat med databasmodellering inom BI, och att du är van att arbeta i agila utvecklingsmiljöer, gärna enligt SAFe eller liknande ramverk. Det är också meriterande om du har programmeringskunskaper i exempelvis Python, Java eller .Net.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
