Data engineer
Trygg-Hansa Försäkring Filial / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygg-Hansa Försäkring Filial i Stockholm
, Växjö
, Göteborg
, Ragunda
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu finns det en möjlighet att arbeta med Trygs koncerngemensamma dataplattform Tryg360 i Data & Reporting gruppen. Var med och utveckla nästa generationens dataplattform!
Om jobbet | Data Engineer
Som Data Engineer i det svenska teamet kommer du att jobba med utvecklingen av dataflöden från datakällor i hela Tryg och även från externa källor. Du utvecklar applikationer för att transformera data till vår koncerngemensamma datamodell. Data flyttas i realtid från datakällor till Tryg360 Data Marketplace för att kunna konsumeras av analytiska applikationer och andra ändamål i hela Tryg.
Dina ansvarsområden kommer att vara:
Vara "technical lead" i projekt
Analysera datamodeller för olika datakällor
Transformera data modeller till vår gemensamma datamodell, TrygModel
Skriva dataförvandlingsapplikationer i Java och SQL (ETL pipelines)
Rollen är placerad i Stockholm. Du kommer att rapportera till Morgan Thomas, Head of Tryg360 Data Engineering Sweden.
Om dig | Erfarenhet av datamodellering i relationsdatabaser och goda kundskaber i SQL
Kvalifikationer vi tror, att du som söker har:
Mycket goda kunskaper i SQL
Flera års erfarenhet av datamodellering i relationsdatabaser
God kunskap i flera programmeringsspråk där Java är mest meriterande; Python, Go, och C# är också meriterande.
God erfarenhet av att utveckla ETL processer inklusive CDC processer och event stream processing.
Flytande i svenska och engelska. Eftersom mycket av arbetet sker i samarbete med kollegor i Danmark och Norge används engelska i nästan alla sammanhang.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Git, Kafka, och Kubernetes. Även erfarenhet från sakförsäkringsbranschen ses som meriterande. Publiceringsdatum2025-10-18Om företaget
Idag är vi ca 50 personer som jobbar direkt med dataplattformen Tryg360 i Danmark, Norge och Sverige. Förutom att vi utvecklar dataflöden själva, arbetar vi med alla aspekter av Tryg360, till exempel governance, vidareutveckling, användarsupport och drift. Du kommer att jobba i projekt tillsammans med kollegor från andra länder och från andra delar av verksamheten. Teamet ingår i gruppen "Data and Reporting", en del av CTO-divisionen.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss, träffa några av dina blivande kollegor och få mer information om våra förmåner.
Nyfiken?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt, dock senast 2025-10-29. Urvalet sker löpande, vi kan därför komma att ta ner annonsen före sista ansökningsdatum. Slutkandidater kommer genomgå en bakgrundskontroll.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Morgan Thomas, via mejl morgan.thomas@trygghansa.se
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar per mejl.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt från annons-, konsult- och rekryteringsföretag gällande våra annonserade roller.
Fackliga representanter
Akademikerföreningen: Lena Darin, lena.darin@trygghansa.se
Forena: Elias Bakk, elias.bakk@trygghansa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trygg-Hansa Försäkring filial
(org.nr 516403-8662)
Fleminggatan 18 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9563407