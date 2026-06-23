Data Engineer
Sveriges riksbank / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-23
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Brinner du för att arbeta med data och dataprodukter och vill samtidigt arbeta i samhällets tjänst för en stark och säker ekonomi? Då är denna tjänst för dig! Vi söker dig som vill använda din tekniska kompetens för att fortsätta utveckla hur Riksbanken arbetar med data och analys med fokus på tillgångsförvaltning och betalningar.
VI ERBJUDER DIG
Du får möjlighet att vidareutveckla din tekniska kompetens samtidigt som du fördjupar din kunskap inom Riksbankens verksamhetsområden så att vi utvecklar lösningar som är enkla att ta till sig och som gör nytta i verksamheten. Du möter utmaningar och blir en viktig del i vår förändringsresa - från att utveckla AI och automatisera dataflöden till att bygga robusta IT-lösningar, förstärka cybersäkerhet och bygga framtidens betalningssystem. Här löser du komplexa problem och utvecklas i en prestigelös miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet, lärande och mod.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Riksbankens data och statistik över tillgångsförvaltning och betalningar består till stor del av mikro- och transaktionsdata. Betalningsstatistiken från finansiella institut är i en uppbyggnadsfas och det innebär att du är med och utformar dataflöden från grunden. Du arbetar i ett agilt team med helhetsansvar för sin data och sina dataprodukter. Konkret innebär rollen att du:
• ansvarar för design och utveckling av dataflöden för bearbetning av stora och detaljerade datamängder
• skriver automatiska tester för att kvalitetssäkra din kod och underhåller CI/CD-pipelines
• utvecklar API:er för att tillgängliggöra data
• använder marimo notebooks för att visualisera och tillgängliggöra resultat
• bidrar till att utveckla hur Riksbanken använder AI i sin verksamhet
DITT TEAM
Dina närmaste teammedlemmar utgörs av två av Riksbankens datateam där olika kompetenser arbetar sida vid sida och lär av varandra. Datateamen är en del av Riksbankens tvärfunktionella verksamhetsområde Data och Statistik och består av ett femtital medarbetare. Tillsammans med datateamen för du en nära dialog med relevanta policyavdelningar för att leverera data och dataprodukter som är användarvänliga, robusta och värdeskapande. Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelningen för marknader. https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/organisation/
kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
MER OM DIG
Vi ser att du har:
• en relevant akademisk examen (exempelvis inom data science, matematik, programmering eller liknande)
• erfarenhet av att utveckla dataflöden i orkestreringsverktyg som Dagster eller liknande (Airflow, dbt, etc.)
• minst 2 års erfarenhet av att koda i Python eller motsvarande programmeringsspråk
• erfarenhet av att hantera och bearbeta stora datamängder
• goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Utöver ovan grundkrav är det meriterande om du även har:
• erfarenhet av containermiljöer som Podman eller Kubernetes
• erfarenhet av att arbeta med datalake-lagring så som S3 och LakeFS
• erfarenhet av att arbeta enligt DevOps-principer med fokus på automatisering och CI/CD
• erfarenhet från finans- eller fintechbranschen.
• erfarenhet av att arbeta agilt
Vi söker dig som är driven, ansvarsfull, kvalitetsmedveten, har gott omdöme och är bra på att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Kontor i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant – från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns – är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV senast den 17 augusti. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/for-dig-som-vill-soka-jobb-hos-oss/.
Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), https://www.riksbank.se/
Brunkebergstorg 11 (visa karta
)
103 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksbanken Kontakt
Enhetschef
Daniel Sunesson daniel.sunesson@riksbank.se Jobbnummer
9975360