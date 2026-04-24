Data Architect
Monitor ERP System AB / Datajobb / Hudiksvall
2026-04-24
Vi gör en tydlig satsning på data som en strategisk tillgång för att stödja affärsutveckling, beslutsfattande och framtida tillväxt. I takt med ökade krav på kvalitet, struktur och tillgänglighet stärker vi nu vår organisation inom dataområdet.
För att säkerställa att data kan användas på ett effektivt, tillförlitligt och långsiktigt hållbart sätt söker vi en Data Architect som vill bidra till att skapa tydliga strukturer, gemensamma arbetssätt och en stabil grund för fortsatt utveckling.
Om rollen
Som Data Architect har du ett övergripande ansvar för hur data ska struktureras, hanteras och användas för att stödja verksamheten. Rollen innebär att du omsätter affärsbehov till hållbar dataarkitektur och säkerställer att vår dataplattform utvecklas i linje med verksamhetens mål och behov.
Du arbetar både strategiskt och operativt och har en central roll i att skapa samsyn kring data inom organisationen. Genom nära samarbete med verksamhet, IT och andra nyckelfunktioner bidrar du till att rätt data finns tillgänglig vid rätt tillfälle, med rätt kvalitet och för rätt ändamål.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark teknisk grund inom data och som motiveras av att skapa struktur och bygga en hållbar dataarkitektur från grunden. Du är analytisk, lösningsorienterad och van att ta ansvar för helhetsperspektivet.
För att trivas i rollen bör du känna igen dig i följande:
Du har erfarenhet av att arbeta med dataplattformar och känner dig trygg i att skapa struktur, arkitektur och långsiktiga lösningar för data. Du har arbetat praktiskt med att samla in, bearbeta och tillgängliggöra data och förstår hur teknik, arkitektur och verksamhetsbehov hänger ihop.
Du har god kunskap inom områden som:
SQL och datamodellering samt erfarenhet av datalager eller liknande lösningar
Byggande och underhåll av ETL eller ELT-flöden för data
Programmering för dataarbete, till exempel i Python
Versionshantering och etablerade arbetssätt för utveckling och driftsättning
Data governance, inklusive datakvalitet, metadata och styrning av data
Förberedelse och strukturering av data för analys, BI och avancerad analys eller AI-lösningar
Du har arbetat med eller har förståelse för dataplattformar i moln- eller on-prem-miljöer, till exempel inom Azure eller med Microsoft-baserade databasmiljöer.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
Data från affärssystem som ERP eller andra komplexa verksamhetssystem
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 550 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 55 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information och rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall eller Gävle
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monitor ERP System AB
https://www.monitorerp.com/sv/
Trädgårdsgatan 7
)
824 30 HUDIKSVALL
