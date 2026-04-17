Data Analyst till unik möjlighet i Lund
Här kliver du in i en nyckelroll där du genom analys, systemförståelse och förbättringsarbete hjälper organisationen att fatta smartare beslut och skapa effektivare processer. Om du trivs i en miljö där teknik, struktur och samhällsnytta möts - då är detta en möjlighet du inte vill missa!Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld.
De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Mer information om företaget kommer vid eventuellt intervjutillfället!
Om rollen
I rollen som Data Analyst kommer du att arbeta med systematiskt förbättringsarbete kopplat till inköp. Du kommer att vara en viktig del i teamets arbete med att utveckla arbetssätt, processer och gränssnitt mellan företagets olika verktyg.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Ta fram data och metadata ur systemen, sammanställa analysunderlag och skapa presentationsmaterial, främst i Excel och Power BI.
• Medverka i större och mindre projekt kopplade till förbättringsarbete, systemutveckling och interna rutiner.
• Arbeta med strukturerad internkontroll och kvalitetssäkring av data, dokument och systeminformation.
• Arbeta dagligen i företagets centrala system såsom Aveva ERM, Agresso, Windchill och Power BI. Profil
Vi söker dig som är engagerad och målmedveten, och som trivs i en roll där service står i fokus. Du har lätt för att samarbeta, tar ansvar för att hålla ihop informationen och kommunicera den på ett bra och tydligt sätt.
Skallkrav
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, till exempel industriell ekonomi, inköp, Supply Chain, dataekonomi eller liknande.
• Arbetserfarenhet av ERP-system
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av PDM-verktyg
• Erfarenhet av Power BI, QlikView eller liknande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen.
Meriterande
• Civilingenjör
• Dokumenterade erfarenheter av förbättringsarbete
• Erfarenhet av ISO certifieringarOm företaget
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju med avdelningschefen hos kund.
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Lund eller Karlskrona
Arbetstider: 08:00-16:30, flextid
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
