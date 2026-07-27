Daglig Verksamhet - Prima Hund
Primacura AB / Vårdarjobb / Borås Visa alla vårdarjobb i Borås
2026-07-27
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Daglig verksamhet inom LSS
Älskar du hundar och vill göra skillnad för människor varje dag? Då kanske du är vår nästa kollega på Prima Hund.
Vi söker en engagerad och trygg medarbetare till vår dagliga verksamhet inom LSS, där hundar, gemenskap och individens utveckling står i centrum.
Om Prima Hund
Prima Hund är en daglig verksamhet enligt LSS där deltagare får möjlighet att utvecklas genom meningsfulla aktiviteter tillsammans med hundar. Hos oss kombineras omsorg, pedagogik och djurkontakt i en varm och inkluderande miljö.
Vi arbetar individanpassat och fokuserar på att skapa struktur, delaktighet och glädje i vardagen.
Om rollen
Som medarbetare hos oss arbetar du nära våra deltagare i det dagliga arbetet. Du stöttar, motiverar och skapar trygghet samtidigt som ni tillsammans tar hand om hundarna och genomför verksamhetens aktiviteter.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Stöd och vägledning till deltagare i vardagen
Aktiviteter tillsammans med hundar
Promenader och enklare hundvård
Social träning och motivationsarbete
Dokumentation och samverkan med kollegor och anhöriga
Att bidra till en positiv och trygg miljö
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för människor och hundar
Är trygg, ansvarstagande och empatisk
Har erfarenhet av arbete inom LSS, omsorg eller socialt arbete
Är flexibel och har god samarbetsförmåga
Kan arbeta strukturerat och självständigt
Det är meriterande om du:
Har utbildning inom vård och omsorg eller pedagogik
Har erfarenhet av hundverksamhet eller hundträning
Har kunskap om autism och NPF
Har haft någon roll inom föreningsliv och är idrottsintresserad
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Ett engagerat och stöttande arbetslag
En varm och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service – vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789), https://www.primacura.se
Lars Kaggsgatan 2 (visa karta
)
504 42 BORÅS Arbetsplats
Primacura Kontakt
Medarbetare
Anders Leifstedt leifstedt@primacura.se Jobbnummer
10012972