Verksamhetschef till Natt- och larmenheten, Haninge kommun
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2026-07-27
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Beskrivning av verksamheten
Natt- och larmenheten står inför en spännande utvecklingsresa! Verksamheten har en viktig funktion i kommunens omsorgskedja och arbetar för att skapa trygghet för invånarna dygnet runt. Enheten ansvarar för hemtjänst nattetid, hantering av trygghetslarm dygnet runt, samt hantering av digitala lås.
Som verksamhetschef får du en central roll i arbetet med att vidareutveckla verksamheten och tydliggöra dess uppdrag. Du förväntas leda förändrings- och utvecklingsprocesser som stärker verksamhetens identitet, synliggör dess uppdrag och bidrar till ökad förståelse för verksamhetens värde och möjligheter. Genom samverkan, kommunikation och ett närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för en verksamhet som är väl förankrad, attraktiv och framtidsinriktad.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef leder du Haninge kommuns natt- och larmenhet inom hemtjänsten med ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget. Du kommer bland annat att:
• ingå i hemtjänstens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefskollegor och områdeschef.
• leda, utveckla och följa upp natt- och larmenheten med stöd av samordnare.
• säkerställa en väl fungerande hantering, administration och utveckling av digitala lås.
• vara en närvarande och tillgänglig chef för ca 30 medarbetare.
• synliggöra verksamhetens uppdrag, resultat och betydelse inom organisationen.
• driva förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och digitalisering.
• säkerställa en god bemanning och en hållbar kompetensförsörjning.
• utveckla samverkan med hemtjänstens övriga verksamheter.
• planera för, sammankalla och leda samverkansmöten med privata LOV-utförare.
Vi har ett nära samarbete med stödfunktioner som HR, ekonomi och verksamhetsutveckling, vilket ger dig goda förutsättningar att fokusera på kvalitet, ledarskap och resultat.
Det här söker vi hos dig
Vi söker en ledare som ser möjligheter i förändring, har god förmåga att bygga relationer och inger förtroende. Du har förmågan att engagera både medarbetare och samarbetspartners i ett gemensamt utvecklingsarbete. Ditt positiva förhållningssätt präglar ledarskapet och gör dig till en förebild i organisationen.
Du har erfarenhet av att leda verksamheter där omsorg och välfärdsteknik samverkar och du ser digitalisering och tekniska lösningar som en naturlig del av framtidens äldreomsorg. Du är en person med tydligt verksamhetsfokus och intresse för utveckling. De tillgängliga resurserna använder du på ett smart och ansvarsfullt sätt.
För att lyckas med uppdraget ser vi vikten av att du är en stabil, strukturerad person som fattar tydliga beslut och är van vid självständigt arbete. Facklig samverkan ser du som en naturlig del av ditt ledarskap där du verkar för en god dialog och gemensamma lösningar.
Utbildningskrav
• Adekvat utbildning motsvarande minst 120 högskolepoäng från högskola eller 400
yrkeshögskolepoäng från yrkeshögskola.
• Minst två års erfarenhet av arbetsledning på heltid inom omsorg om äldre eller
personer med funktionsnedsättning.
• Kunskap inom svenska språket i tal och skrift motsvarande gymnasienivå eller högre.
Alternativt till fullständigt högskoleprogram:
• Högskoleutbildning inom socialrätt (minst 7,5hp) och arbetsrätt (minst 7,5hp).
• Minst 5 års sammanhängande erfarenhet som chef med personal, ekonomi och
arbetsmiljöansvar inom motsvarande verksamhet.
Erfarenhetskrav
• Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar och nationella riktlinjer.
• Erfarenhet av administration och datorvana.
• Erfarenhet av förändringsledning.
• Erfarenhet av införande av digital teknik och digitaliserade arbetssätt.
• Erfarenhet av att ha varit chef på natt- och larmenhet eller motsvarande dygnet-runt-verksamhet.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av att ha varit chef inom hemtjänst.
• Erfarenhet av processbaserat arbetssätt.
Övrig information
För att kunna utöva ett närvarande ledarskap behöver du kunna börja 7:00, minst 3 dagar i veckan, med hänsyn till övriga möten. Likaså hålls APT på kvällstid.
Chef i beredskap (arbetsledning för utförarverksamheter inom Äldreförvaltningen på kvällar, nätter och helger) vid ca 3-4 tillfällen per år utifrån fastställt schema.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Äldreförvaltningen, Hemtjänsten, Stöd och natt Kontakt
Områdeschef
Ulrika Pihlgren ulrika.pihlgren@haninge.se Jobbnummer
10012952