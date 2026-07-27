ST-läkare till Hälsocentralen Nyland, Kramfors
Region Västernorrland / Läkarjobb / Kramfors Visa alla läkarjobb i Kramfors
2026-07-27
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Hos oss på Nylands Hälsocentral blir du en del av ett öppet och engagerat team som tillsammans ansvarar för våra listade patienter. Här möts du av god kollegial stöttning och en tydlig ambition att tillsammans göra skillnad för våra patienter genom ett varmt och professionellt bemötande. Som ST-läkare i Nyland kommer du att ingå i ett läkarteam med familjeläkare, ST- och underläkare från hela Sollefteå och Kramfors primärvård. Läkarteamet träffas en förmiddag varje månad för samverkan och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder en stimulerande och lärorik miljö där du får bred kompetens, handledning och möjlighet att arbeta självständigt med patienter i alla åldrar.
Vi söker nu en ST-läkare till vårt team! Tjänsten avser ett vikariat, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Under första året på din ST kommer du få en lista med 450 patienter att sköta. Och under årens gång trappas listan upp till nivå liknande en allmänspecialist med ca 1100 listade. I arbetsuppgifterna ingår att handleda AT läkare och andra mindre erfarna kollegor. Tjänsten innebär arbete på kväll och helg. Du kommer bland annat arbeta med:
Mottagningsarbete, hembesök, telefonkontakter och i viss mån digitala vårdkontakter.
Undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter.
Arbeta i team med andra professioner, men även att arbeta självständigt med egen mottagning.
Läkarmedverkan i särskilt boende, hemsjukvård och barnhälsovårdsarbete i perioder.
Sedvanliga sidotjänstgöringar.
Viss primärvårdsjour, samt beredskapsjour.Kvalifikationer
Vi söker dig somHar svensk legitimation som läkare och är behörig att påbörja ST-tjänstgöring i allmänmedicin
Har tjänstgjort de senaste åren i de svenska vårdsystemet
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Vi ser gärna att du som söker har ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation samt vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Du har intresse och vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Bergvall asa.bergvall@rvn.se +46612771526 Jobbnummer
10012954