Miljö- & Arbetsmiljöingenjör till Mycronic PCB Assembly Solutions
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2026-07-27
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, Solna
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, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Mycronic är ett globalt högteknologiskt företag som i över 50 år har varit med och drivit elektronikindustrin framåt. Vi fortsätter att växa och stötta kunder inom allt fler branscher och det vi gör formar teknologier som präglar framtidens samhälle, hur vi lever våra liv idag – och imorgon. Nu söker vi fler som vill vara med och stärka våra engagerade och drivna team, som befinner sig i teknikens framkant. Hos oss arbetar du i en öppen, flexibel och samarbetande miljö där du får jobba nära ledande experter och ta dig an utmanande projekt som gör idéer till verklighet och får morgondagens elektronik att komma till liv. Välkommen till Mycronic! Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Mycronic utvecklar och tillverkar avancerade lösningar för produktion inom elektronik- och displaytillverkning. Inom en av våra fyra divisioner, PCB Assembly Solutions (PA), erbjuder vi utrustning och programvara för elektronikproduktion, såväl fristående maskiner som kompletta produktionslösningar och vi har både kontor och produktion under samma tak i Kista där du kommer att utgå ifrån. Hela Mycronic har runt 2000 anställda varav PA-divisionen runt 500 medarbetare inom både R&D, produktion, inköp, sälj, ekonomi, marknad, HR m.m. På siten i Kista jobbar runt 150 medarbetare och ditt närmsta team består idag av 2 medarbetare. Som Miljö- och arbetsmiljöingenjör ansvarar du för att utveckla, samordna och driva arbetet inom både miljö och arbetsmiljö för PA-divisionen.
Du erbjuds
Arbete i en bred roll med många kontaktytor, såväl nationellt som internationellt
Möjlighet att kombinera strategiskt och operativt arbete i en roll där du driver förbättringar med tydlig påverkan på verksamheten.
Arbete i ett företag med en vänlig, hjälpsam och inkluderande företagskulturDina arbetsuppgifter
Som Miljö- & arbetsmiljöingenjör ansvarar du för verksamhetens miljö- och arbetsmiljöarbete, inklusive lag- och kravefterlevnad, kemikaliehantering, klimat- och miljöuppföljning, arbetsmiljöstöd till chefer, utveckling av ledningssystem samt interna revisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning och interna krav, inklusive miljölagsefterlevnadskontroller, revisioner och myndighetsrapportering.
Ansvara för kemikaliehanteringen, inklusive kemikalielistor, säkerhetsdatablad, kontakt med kemikaliespecialister, utbildning samt driva substitutionsarbete.
Samla in och analysera klimat- och miljödata samt driva verksamhetens miljö- och klimatförbättringar genom stöd i metodik och förbättringsarbete.
Utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt lagstiftning och interna krav, inklusive utveckling av rutiner, processer och instruktioner.
Stötta chefer i arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom riskbedömningar, utredningar av tillbud och olyckor samt framtagning av åtgärds- och handlingsplaner.
Bevaka förändringar i arbetsmiljölagstiftning och omsätta dessa i verksamheten, samt vid behov genomföra utbildningar och nå ut med information till organisationen.
Utveckla och förvalta ledningssystemets rutiner och processer inom miljö och arbetsmiljö samt delta i planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi söker dig som
För denna roll söker vi dig som är självgående, initiativtagande och trivs i en dynamisk miljö där du får vara med och forma och sätta strukturer för miljö- och arbetsmiljöarbetet. Du har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt för att säkerställa hög kvalitet i dokumentation och rapportering. Utöver det har du även ett helhetsperspektiv och förmåga att integrera miljö- och arbetsmiljöfrågor i verksamheten för att skapa långsiktiga och hållbara resultat. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att skapa engagemang och förtroende genom att vägleda, utbilda och bygga goda relationer med både chefer och medarbetare.
Utöver det har du:
En eftergymnasial utbildning inom miljöteknik, arbetsmiljö, naturvetenskap, industriell miljö-/arbetsmiljö eller motsvarande.
Minst några års relevant erfarenhet, gärna från industri, produktion eller liknande miljö.
Erfarenhet av ISO 14001 och gärna ISO 9001 samt revisioner.
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och tillämpning av AFS:ar.
Vana att arbeta med kemikaliehantering (SDS, REACH, WEEE, SCIP m.m.)
Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska då båda språken används i arbetet
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Kista
Omfattning: Heltid
Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell johanna.sorell@academicwork.se
och Vera Mohlin, vera.mohlin@academicwork.se
.
Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Mycronic ́s önskemål är att alla frågor kring processen hänvisas till Academic Work.
Vår rekryteringsprocess
Personlighet- och problemlösningstest
Telefonintervju med Academic Work
Djupintervju med Academic Work
Intervjuer med Mycronic
Referenstagning & beslut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S6JCDS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10012974