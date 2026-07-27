Servicerådgivare Möller Bil Enköping
Möller Bil Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Enköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Enköping
2026-07-27
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Vill du ha en roll där du får kombinera service, planering och kundkontakt i en vardag med variation och tempo? Nu söker vi en Servicerådgivare till Möller Bil Enköping – en viktig roll för att skapa en smidig, professionell och positiv upplevelse för våra kunder genom hela verkstadsbesöket.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete, hjälpsamhet och kundfokus är en självklar del av vardagen. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats som känns jordnära och utvecklande där du får möjlighet att växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som servicerådgivare är du kundens huvudsakliga kontakt i samband med service och verkstadsbesök. Du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp arbetet så att varje kund får ett professionellt bemötande och en så smidig upplevelse som möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
ta emot och hjälpa kunder i samband med service och verkstadsbesök
boka in arbeten och upprätta arbetsorder
planera och följa upp verkstadens bokningar
återkoppla till kund under och efter verkstadsbesöket
hantera administration kopplad till exempelvis garanti-, försäkrings- och fakturafrågor
arbeta med merförsäljning av relevanta tjänster och produkter
samarbeta nära verkstadsteamet för att skapa ett bra flöde i det dagliga arbetet
Du tillhör servicemarknadsteamet och rapporterar till servicechef.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från ett serviceyrke, en administrativ roll, försäljning eller liknande, där du är van att möta människor, hålla ihop flera delar samtidigt och ge god service även när tempot är högt.
Det är meriterande om du har arbetat som servicerådgivare tidigare eller har erfarenhet från bilbranschen, men det är inte ett krav.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
serviceinriktad och trygg i kontakten med kunder
strukturerad och van att planera ditt arbete
driven av resultat och ser positivt på förändring
lösningsorienterad och vågar ta egna beslut
kommunikativ och tydlig
stresstålig och bekväm i en vardag där mycket händer
prestigelös och mån om att bidra till teamet
Vi söker dig som har
gymnasieutbildning
B-körkort med behörighet för manuell växellåda
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
god systemvana
Därför ska du välja Möller Bil
Under ett arbetsliv tillbringar vi ungefär 90 000 timmar på jobbet. Därför tycker vi att det är viktigt att arbetsplatsen är mer än bara ett jobb. På Möller Bil vill vi att du ska känna omtanke, utveckling och laganda – och att du varje dag ska kunna vara med och göra skillnad för både kunder och kollegor.
Hos oss i Enköping blir du en del av en anläggning med ett sammansvetsat team med stark lokal förankring och ett nära samarbete i vardagen. Samtidigt får du tryggheten i att arbeta med starka varumärken och en stabil arbetsgivare, med möjligheter att utvecklas vidare inom Möller Bil över tid.
Vi erbjuder bland annat
introduktion och stöd i din nya roll
möjlighet till kompetensutveckling
kollektivavtal och förmåner som det medför
friskvårdsbidrag och personalrabatter
Praktisk information
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Varannan vecka schema enligt följande tider kl. 06.45-16.00 och kl. 08:15-17.00
Start: Snarast
Anställningsform: Tillsvidare, 6 mån provanställning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-08-23, Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Möller Bil Enköping ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT/CUPRA, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 650 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2025 omsatte Möller Bil Sverige ca 4 miljarder SEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510)
745 37 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möller bil sverige Kontakt
Servicechef
Lisette Hägg lisette.hagg@mollerbil.se +4617185506 Jobbnummer
10012949