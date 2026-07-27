Reception- & konferensvärd till attraktiv kontorsfastighet i Solna
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2026-07-27
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Vi på Joyweek söker nu en serviceinriktade och engagerade Receptionist & Konferensvärd till en av våra kunder i Solna. Här blir du en viktig del av en modern kontorsfastighet där flera företag har sina verksamheter under samma tak och där receptionen fungerar som navet för service, konferens och den dagliga driften.
Fastigheten erbjuder bland annat restaurang, gym, konferensanläggning och gemensamma servicefunktioner, vilket skapar en levande arbetsplats med många kontaktytor och stor variation i vardagen. Du möter dagligen hyresgäster, besökare och leverantörer och bidrar till att skapa en professionell, välkomnande och trivsam miljö för alla som vistas i huset.
Om rollen
Som Receptionist & Konferensvärd är du en central del av fastighetens servicefunktion. Du ansvarar för att receptionen håller hög kvalitet, välkomnar besökare och säkerställer att konferens- och gemensamma ytor alltid är representativa.
Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs i en social miljö där du får kombinera service, struktur och eget ansvar. Du arbetar nära både kollegor och hyresgäster och blir en naturlig kontaktperson för frågor som uppstår under dagen.
Som en viktig servicepartner till fastighetens hyresgäster stöttar du även verksamheterna i deras vardag. Det kan handla om att till exempel täcka upp i en växel under lunchtid, koordinera leveranser, assistera vid event eller hjälpa till när företag i huset behöver extra stöd.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med reception, konferensservice och kontorsservice. Exempel på arbetsuppgifter är:
Ta emot och välkomna besökare, kunder och leverantörer
Hantera bokningar och förbereda konferens- och mötesrum
Säkerställa att konferensytor och gemensamma utrymmen håller hög standard
Beställa och förbereda fika samt enklare förtäring inför möten
Besvara frågor från hyresgäster och besökare
Hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Bidra till en professionell, välkomnande och välfungerande arbetsmiljö
Stötta hyresgästerna med varierande serviceinsatser, såsom växelbemanning, leveranser och andra verksamhetsnära uppgifter
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och människor
Är social, positiv och trivs med många kontaktytor
Är ansvarstagande och ser vad som behöver göras
Har god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från reception, konferens, hotell eller annan serviceinriktad roll är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att ge förstklassig service.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor & fastigheter där människor trivs, presterar och vill stanna kvar. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad, Härnösand, Bräcke och Oslo är vi cirka 300 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi omsätter 450 MSEK och ägs av Verso Capital.
Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information: Start: Omgående/Enligt Ö.K Omfattning: 100% Plats: Solna Anställningsform: Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130863-2117639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
(org.nr 559058-8207), https://jobs.joyweek.com
Slåttervägen 20 (visa karta
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170 67 SOLNA Arbetsplats
Joyweek Jobbnummer
10012945