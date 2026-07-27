Jobba extra på Umeå Airport - timanställd inom säkerhet och ramp
Swedavia AB / Väktarjobb / Umeå Visa alla väktarjobb i Umeå
2026-07-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Umeå
, Luleå
, Östersund
, Krokom
, Åre
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad och har möjlighet att arbeta extra hos oss, gärna under en längre period. Perfekt att kombinera med studier eller andra deltidsanställningar! Hos oss får du chansen att jobba på en unik och spännande arbetsplats med omväxlande och roliga arbetsuppgifter.
Vad innebär rollen? I denna tjänst finns det möjlighet att arbeta antingen i vår säkerhetskontroll eller på lastning/rampen.
Arbete i säkerhetskontrollen innebär i huvudsak att på ett välkomnande sätt kontrollera passagerare, personal och bagage i vår säkerhetskontroll för att förhindra brott mot den civila luftfarten.
Arbete på lastningen innebär i huvudsak att lossa och lasta flygplanens bagage och frakt samt tillhandahålla övriga servicetjänster till flygbolagen. Att hjälpa passagerare i behov av ledsagning är också en del av din vardag. Eftersom flygplatsen arbetar integrerat över enhetsgränser så omfattar ditt uppdrag även andra på flygplatsen förekommande uppgifter.
Innan tillträde i tjänsten får du en betald grundutbildning av oss inom säkerhetskontroll (v.45) eller lastning (v.46). För att vara aktuell för tjänsten måste du kunna delta vid utbildningstillfället.
Vem är du? Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du är lyhörd för verksamhetens behov och har ett gott kundbemötande. Du har god samarbetsförmåga och hanterar oförutsedda händelser på ett flexibelt och konstruktivt sätt. Arbetet sker ofta i ett högt tempo och integreringen mellan funktioner gör att du bör uppskatta variation och "snabba ryck" för att trivas hos oss.
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning.
God fysisk förmåga att utföra tungt arbete är ett krav för tjänst på lastning/ramp. Arbetet innebär bland annat tunga lyft av bagage i flygplanens trånga lastningsutrymmen.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Fullgod syn och hörsel (efter eventuella hjälpmedel och korrigeringar).
B-körkort är ett krav för tjänst på lastningen/ramp.
Meriterande om du har:
Övriga språkkunskaper.
Några års arbetslivserfarenhet, gärna från servicesektorn eller säkerhetsarbete.
C-körkort, truckförarbevis eller erfarenhet av att köra hjullastare.
Som timanställd arbetar du utifrån verksamhetens behov, vilket innebär oregelbundna arbetstider och varierande arbetspass på mellan 3 och 6 timmar. Arbetet innebär tidiga morgnar, sena kvällar och helgarbete. Vi ser gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av.
Vad erbjuder vi? Hos oss får du arbeta i en unik flygplatsmiljö med varierande och spännande uppgifter. Vi erbjuder ett nära samarbete i engagerade team och möjligheten att kombinera jobbet med annan sysselsättning. Välkommen till en arbetsplats där säkerhet, service och utveckling står i fokus!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristofer Mårtensson 010-1095058 kristofer.martensson@swedavia.se
Fackliga ombud är ST Christofer Quint christofer.quint@swedavia.se
och SEKO Jon Johansson-Nurse jon.johansson-nurse@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 24 augusti, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955445-2117657". Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Umeå Airport (visa karta
)
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10012973