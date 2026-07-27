Säljare Möller Bil Västerås
Möller Bil Sverige AB / Butikssäljarjobb / Västerås Visa alla butikssäljarjobb i Västerås
2026-07-27
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Har du ett starkt intresse för försäljning och vill leverera kundupplevelser i toppklass? Motiveras du av att skapa långsiktiga relationer och guida kunder till rätt val? Då kan det här vara möjligheten för dig! Just nu söker vi på Möller Bil Västerås en engagerad och målinriktad säljare till vårt Volkswagen-showroom.
Om tjänsten
Hos oss får du chansen att arbeta i en modern och inspirerande miljö, där du blir en viktig del av vårt försäljningsteam. Som säljare showroom är du en nyckelperson i att hjälpa våra kunder hitta den bil och lösning som passar deras behov. Ditt arbete handlar bland annat om att:
Aktivt arbete med prospektering för att identifiera, bearbeta och följa upp nya och potentiella kunder
Möta och guida kunder genom hela köpprocessen - från första kontakt till leverans.
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer med stort engagemang
Arbeta aktivt med försäljning och sträva efter att nå både personliga och verksamhetens mål
Hålla dig uppdaterad om vårt bilutbud, nyheter och marknadstrender
Ansvara för annonsering av lagerbilar med relevanta texter och bilder
Planera och genomföra säljaktiviteter tillsammans med teamet för att skapa en attraktiva och levande showroom.
Vi ett tajt försäljningsteam som består av säljare och en försäljningschef som tillsammans skapar trygghet för våra kunder genom professionellt bemötande, god rådgivning och smidiga affärer.
Din kompetens
B-körkort med behörighet för manuell växellåda
Gymnasieutbildning, meriterande är eftergymnasial utbildning med inriktning på försäljning och marknadsföring
God dator- och systemvana är ett krav då du dagligen arbetar i olika system
Erfarenhet från relationsskapande försäljningsarbete
Tidigare erfarenhet från bilbranschen och de märken vi representerar är meriterande
Blir du vår nästa kollega?
Hos oss är arbetsglädje viktigt, och därför lägger vi stor vikt vid attityd och personlighet när vi rekryterar. Vi letar efter rätt person, inte bara rätt erfarenhet – din energi och vilja att lyckas är avgörande för att trivas och lyckas i rollen.
Vi söker dig som:
Brinner för försäljning och alltid har fokus på att skapa kundnöjdhet
Är serviceinriktad, lyhörd och har en positiv inställning
Trivs med att ta egna initiativ, arbeta självständigt men också bidra till teamets framgång
Gillar att ta kontakt och arbeta uppsökande för att identifiera potentiella kunder
Är målfokuserad och som arbetar strukturerat och inte lämnar något åt slumpen
Därför ska du välja Möller Bil
Under ett arbetsliv tillbringar vi ungefär 90 000 timmar på jobbet. Därför tycker vi att det är viktigt att arbetsplatsen är mer än bara ett jobb. På Möller Bil vill vi att du ska känna omtanke, utveckling och laganda – och att du varje dag ska kunna vara med och göra skillnad för både kunder och kollegor. Bilbranschen genomgår stora förändringar, som elektrifiering och digitalisering, och vi på Möller Bil är mitt i denna spännande resa. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden och säljare har en viktig roll i denna förändring.
Vi erbjuder dig
En arbetsmiljö där du trivs! Vår företagskultur präglas av våra värderingar: Öppen & Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
Trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstebil
Personlig utveckling - vi stöttar dig att växa och utvecklas i din roll
Gedigen säljutbildning via Volkswagens utbildningsprogram
En arbetsplats som är certifierad som "Great Place to Work" sedan 2021 - vi investerar i vår personal och arbetsmiljö
Fast + rörlig lön - där ditt engagemang lönar sig
Läs mer om hur det är att arbeta på Möller Bil och våra förmåner på vår https://mollerbil.se/att-arbeta-pa-moller-bil.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten innefattar lördagsarbete enligt schema.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-08-23. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Möller Bil Västerås!
Möller Bil Västerås ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT/CUPRA, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 650 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2025 omsatte Möller Bil Sverige ca 4 miljarder SEK. väst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510)
721 37 VÄSTERÅS Arbetsplats
Möller bil sverige Kontakt
Tf. Platchef
Marcus Karlsson marcus.karlsson@mollerbil.se +4622485901 Jobbnummer
10012960