Dagbarnvårdare i Ödeshög
C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Ödeshög Visa alla barnskötarjobb i Ödeshög
2026-04-22
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Fören i Ödeshög
, Haninge
, Boxholm
, Mjölby
, Vadstena
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med pedagogik i en lugn och trygg miljö?
Som dagbarnvårdare tar du emot en mindre barngrupp i ditt eget hem och skapar en pedagogisk verksamhet utifrån dina egna idéer och arbetssätt. Du arbetar med barn i åldrarna 1-5 år och har möjlighet att utforma både innehåll, miljö och inriktning.
Det krävs ingen utbildning för att arbeta som dagbarnvårdare men vårt koncept möjliggör för en fördelaktig lön. Detta medför att även många förskollärare väljer att arbeta som dagbarnvårdare i samarbete med oss.
Att arbeta som dagbarnvårdare i samarbete med oss innebär att du arbetar självständigt, men är tryggt anställd hos oss.
Arbetet ger dig tid att verkligen se varje barn och bygga nära relationer - något som många upplever saknas i större barngrupper.
Vi söker dig som
Brinner för att arbeta med barn
Har erfarenhet av barnomsorg eller annan relevant bakgrund
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
Har ett hem som lämpar sig för barnomsorg
Har god samarbetsförmåga
Det här erbjuder vi
Förmånlig ersättningsmodell
Friskvårdsbidrag
Pedagogisk frihet
Pedagogiskt stöd, material och handledning
Hjälp med ekonomi, administration och regelverk
Ett digitalt nätverk för kollegialt lärande
Samarbete
Du kan även söka tillsammans med någon du vill arbeta med. Skicka in era ansökningar var för sig och ange i ansökan vem ni söker tillsammans med.
Om C Företaget
C Företaget har funnits sedan 2002 och är ett tryggt alternativ för dig som vill arbeta självständigt i samarbete med en erfaren organisation. Idag samarbetar vi med över 70 dagbarnvårdare i 20 kommuner och driver 9 förskolor i Uppsala län.
Läs mer på: www.cforetaget.se
Varmt välkommen att fylla i vårt ansökningsformulär - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk fören
, http://www.dagbarnvårdare.se
599 31 ÖDESHÖG Arbetsplats
C Företaget Dagbarnvårdare Ek Fören Kontakt
Verksamhetsansvarig
Saga Rindebratt ansokan@dagbarnvardare.se Jobbnummer
9869877