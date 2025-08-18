Däcktekniker för högsäsong till Euromaster i Borås
Euromaster AB / Montörsjobb / Borås Visa alla montörsjobb i Borås
2025-08-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Euromaster AB i Borås
, Alingsås
, Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
Förstärk vårt team som Däcktekniker i Borås!
Nu förstärker vi vårt team i Borås med nya kollegor! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Vad innebär rollen?
Som Däcktekniker hos oss arbetar du med hela processen - från att skifta och tvätta däck till att hantera in- och utlämning i vårt populära däckhotell. Det är ett högt arbetstempo på våra verkstäder, vilket ställer krav på att vi som team arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga service till våra kunder. Vi söker dig som är glad och positiv och trivs i en dynamisk miljö.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat team där du blir sedd för den du är. Vi värnar om varandra och hjälper dig att utvecklas. Även om vi primärt söker för heltid, finns det möjlighet att anpassa arbetstiderna till deltid och/eller kvällar för rätt person.
Ansökan och anställning
Tillsättning av tjänsten sker i mitten av oktober och anställningstiden är ca 6-8 veckor. Utbildning får du av oss på plats.
-
Har ett intresse för bilar, erfarenhet inom däckhandel eller bilhandel är meriterande.
-
Har du B-körkort (Manuell och Automatiskt)
-
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
-
Har kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, det är därför viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500), https://www.euromaster.se/privat Jobbnummer
9463732