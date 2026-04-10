Däcktekniker
2026-04-10
Till vår däckverkstad i Delsbo, söker vi dig som är intresserad att jobba som däcktekniker till främst personbilar.
Du är positivt lagd och tycker om att arbeta med kundservice. I tjänsten ingår viss datakunskap och den vi söker behöver ha ett visst bil intresse. Arbetet är fysiskt tungt så det passar dig som gillar att jobba med kroppen. Det kräves även att man kan arbeta i högt tempo speciellt under högsäsongerna vår och vinter. Då jobbet består av arbete både på verkstaden och även lite i fält så är det viktigt att du har hög arbetsmoral, problemlösare och ansvarstagande. I tjänsten ingår även kassahantering. Vi ser även att du är flexibel lagspelare som kan jobba i ett tight team och utbyta kompetens med andra i vårat team. Laget före jaget. Beredskap på telefon/verkstaden ingår i tjänsten.
Anställningsstart enligt överenskommelse. Anställning sker löpande. Chans till förlängning efter sommaren.
Meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet att arbeta med däck.
Körkort BE
Truckkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-mail, ring eller drop-in besök på verkstaden i Delsbo
E-post: rasmus@dackab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan däcktekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckab i Delsbo AB
(org.nr 556496-2131)
Sunnansjövägen 3 (visa karta
)
824 70 DELSBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rasmus Westerlund rasmus@dackab.se 073-3322259 Jobbnummer
9846999