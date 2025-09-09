Däckskiftare till Sundsvall
Om tjänsten
Arbetet kräver verkstadsvana och erfarenhet av att skifta däck samt att tvätta och lagra däck. Du kommer att arbeta i team där du självständigt gör däckbyten samt tar emot och hjälper verkstadens kunder. Arbetet är förlagt på dagtid kl. 07.00-16.00 måndag - fredag. Planerad start för tjänsten är omgående.
Vem är du?
Vi ser gärna att du är en person som har intresse för fordon, tycker om fysiskt arbete och trivs med att arbeta i högt tempo. Det är meriterande om du har en verkstadstekniskutbildning, fordonsprogrammet eller liknande. Vi värdesätter även om du som person:
• Är noggrann och arbetsam
• Känner ansvar
• Visar engagemang
• Är serviceinriktad och lättlärd
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
