Däckskiftare till Piteå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Piteå
2025-08-21
Söker du ett aktivt arbete där fokus ligger på att leverera service i världsklass? Har du tidigare erfarenhet av fysiskt krävande arbeten? Då är det dig vi söker!
Vi söker däckskiftare till kommande säsong.
I arbetet som däckskiftare kommer du arbeta med att skifta och montera däck på fordon. I tjänsten förkommer det kundkontakt och vi ser därför att du är duktig på kundservice och har ett professionellt bemötande.
Arbetet är förlagt vardagar 07-16.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är tillgänglig för heltidsarbeteför kommande säsong. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att montera däck, men det är inget krav. Det är meriterande om du har ett intresse för att skruva i fordon och trivs med ett fysiskt krävande arbete. B-körkort är ett krav.
Som person är du positiv, driven och initiativtagande. Du trivs med fysiskt arbete i ett högt tempo. Du har god förståelse i det svenska språket.
Vi genomför urval och intervjuer löpande. Tveka därför inte. Sök redan idag! Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt via mail på emilia.bergstedt@studentconsulting.com
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9469235