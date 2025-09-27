Däckskiftare Göteborg

Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Göteborg
2025-09-27


Publiceringsdatum
2025-09-27

Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi däcksskiftare till våra kunder i Göteborg!

Att jobba som däckskiftare under däcksäsong är ett uppdrag som passar dig som gillar tempo, teamwork och teknik. Här möts du av ett fysiskt arbete där du kommer jobba i ett högt tempo tillsammans med dina kollegor.

Om jobbet
Under uppdraget kommer du att arbeta i ett sammansvetsat team där ni ansvarar för att byta däck på allt från personbilar till företagsbilar - och ibland även större fordon. Det är ett fysiskt och praktiskt arbete, oftast utomhus eller i verkstadsmiljö. Du behöver inte ha erfarenhet av däckskifte - vi lär dig på plats - men du ska vara beredd att ta i, lära dig snabbt och hålla ett högt arbetstempo.

Detaljer om tjänsten
• Typ av uppdrag: Säsongsanställning (med chans till fortsättning)
• Omfattning: Heltid
• Plats: Göteborg
• Arbetstider: Vardagar, dagtid
• Start: Oktober

Profil
Vi söker dig som:
• Har ett hjärta som klappar extra mycket för bilar och fordon.
• Är i god fysisk form och gillar att arbeta praktiskt
• Har energi, arbetsvilja och förmåga att hålla fokus under hektiska dagar
• Är en lagspelare med öga för kvalitet och service
• Har ett intresse för fordon eller bakgrund inom idrott/tekniskt arbete

För att lyckas i rollen behöver du:
• Tala och förstå svenska flytande
• Inneha B-körkort (manuell växellåda)

Extra plus om du har:
• Tidigare erfarenhet av verkstadsarbete eller däckskifte
• Truckkort

Vi gör urval och intervjuer löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!

Sök idag - och bli en del av teamet som håller Sverige rullande i vinter!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4794".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sofia Kalabic
sofia.kalabic@posti.com

Jobbnummer
9529616

