Däckskiftare Göteborg

Nu söker vi däcksskiftare till våra kunder i Göteborg!
Att jobba som däckskiftare under däcksäsong är ett uppdrag som passar dig som gillar tempo, teamwork och teknik. Här möts du av ett fysiskt arbete där du kommer jobba i ett högt tempo tillsammans med dina kollegor.
Om jobbet
Under uppdraget kommer du att arbeta i ett sammansvetsat team där ni ansvarar för att byta däck på allt från personbilar till företagsbilar - och ibland även större fordon. Det är ett fysiskt och praktiskt arbete, oftast utomhus eller i verkstadsmiljö. Du behöver inte ha erfarenhet av däckskifte - vi lär dig på plats - men du ska vara beredd att ta i, lära dig snabbt och hålla ett högt arbetstempo.
Detaljer om tjänsten
• Typ av uppdrag: Säsongsanställning (med chans till fortsättning)
• Omfattning: Heltid
• Plats: Göteborg
• Arbetstider: Vardagar, dagtid
• Start: OktoberProfil
Vi söker dig som:
• Har ett hjärta som klappar extra mycket för bilar och fordon.
• Är i god fysisk form och gillar att arbeta praktiskt
• Har energi, arbetsvilja och förmåga att hålla fokus under hektiska dagar
• Är en lagspelare med öga för kvalitet och service
• Har ett intresse för fordon eller bakgrund inom idrott/tekniskt arbete
För att lyckas i rollen behöver du:
• Tala och förstå svenska flytande
• Inneha B-körkort (manuell växellåda)
Extra plus om du har:
• Tidigare erfarenhet av verkstadsarbete eller däckskifte
• Truckkort
Vi gör urval och intervjuer löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
Sök idag - och bli en del av teamet som håller Sverige rullande i vinter! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4794".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Kalabic sofia.kalabic@posti.com Jobbnummer
9529616