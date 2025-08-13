Däckmontörer till Däckia i Boden
Vi söker nu ett antal däckmontörer inför höstsäsongens däckbyten till vår verkstad i Boden.
Du kommer att arbeta inom verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att byta från sommar till vinterhjul. Tvättning och inlagring av däck kommer också att vara en stor del av dina arbetssysslor.
Vi söker Dig som har arbetat med däck och fälg på däckverkstad tidigare och kan komma igång till höstens däcksäsong. Säsongen sträcker sig från mitten av oktober och ca 4-6 veckor framåt.
Arbetstiden är förlagt mellan 7.00-16.30 men kan komma att variera mycket under perioden och du kan komma att bli inkallad med kort varsel.
Som däckmontör ska du kunna arbeta med samtliga förekommande arbetsuppgifter inom däck och fälg. Arbetet är mycket fysiskt krävande och du arbetar ofta i högt tempo. Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar lagarbete och tycker det är kul att träffa kunder.
Vi söker dig som:
Har god fysik
Är pålitlig och ansvarsfull
Driven och tar egna initiativ
Servicemedveten
Positiv och lätt för att samarbeta med andra människor.
B-körkort och svenska i tal och skift är ett krav
Vill du veta mer? Kontakta Börje Nordqvist, platschef, 070-3303218. Välkommen med din ansökan snarast till: borje.nordqvist@dackia.se
.
Om Däckia:
Däckia är en av Sveriges största däckservicekedjor och vänder sig till privatpersoner och företag runtom i Sverige. .
Däckia har ett brett sortiment av däck och fälg, och tillhandahåller ledande varumärken för allt från stora entreprenadmaskiner till skottkärror. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
