Däckmontör sökes i Solna
2025-11-08
Vi söker nu däckmontörer till vår kund i Solna!
Vi söker nu erfarna däckmontörer till vår kund i Solna! Har du tidigare arbetat under däcksäsongen och har erfarenhet av däckmontering samt balansering? Då kan du vara den vi söker. Tjänsten är heltid måndag till fredag, 07-16, med möjligheter till övertidsarbete.Dina arbetsuppgifter
Montering och balansering av däck
Reparationer av däck
Truckkörning, däckskifte och däcktvätt
Erfarenhet från verkstadsmiljö eller fordonsutbildning är mycket relevant för denna tjänst.
Vi söker dig som
Driv och vilja att lära dig nya saker
Lösningsorienterad och social
Fysisk arbetskapacitet
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet/utbildning inom fordonsbranschen
B-körkort
Meriterande
Militärtjänstgöring
Kunskaper i engelska eller andra språkOm företaget
Aura Personal tror på människors potential. Vi är övertygade om att många fler kan lyckas bara de får chansen. Vårt fokus är att hitta och utveckla talanger som vill växa och se möjligheter. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Kontakt
Andreas Johanson andreas.johanson@aurapersonal.se Jobbnummer
