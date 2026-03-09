Däckmontör / Mekaniker
2026-03-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autopulsen AB i Kristianstad
Om jobbet
Vi söker nu en motiverad & engagerad person till vår verksamhet i Kristianstad.
Arbetsuppgifterna består av montering av däck och fälgar, arbete på diverse fordon samt underhåll av maskiner och fordon.
Följande profil önskas:
Tidigare erfarenhet från en bilverkstad / däckverksamhet är meriterande och mycket önskvärt.
Intresse för fordon och att lära sig nya uppgifter.
B körkort är ett stort plus. God fysik krävs då arbetet innehåller en del tyngre lyft.
Strukturerad och kundfokuserad i sitt sätt att jobba, med egen drivkraft.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och motivation snarare än en lång branschspecifik erfarenhet.
Urval sker löpande så tveka inte att skicka din ansökan redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: hakan@autopulsen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autopulsen AB
(org.nr 559085-4385)
Slättängsvägen 99 (visa karta
)
291 62 KRISTIANSTAD Körkort
