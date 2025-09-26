Däckmontör i Nybro

Emotion Staffing AB / Montörsjobb / Nybro
2025-09-26


Emotion Staffing, ett bemanningsföretag med stark lokal förankring i Nybro, söker nu däckmontörer inför kommande säsong.
Om rollen:
Vi söker dig som tycker om fysiskt arbete och vill vara en del av ett team som hjälper kunderna med säkra däckbyten. Arbetsuppgifterna består av:
• Skiftning av sommar- och vinterdäck
• Kontroll av lufttryck och mönsterdjup
• Lyft och hantering av hjul
• Allmän ordning i verkstaden
Vi söker dig som:
• Har god fysik och gillar praktiskt arbete
• Är noggrann och ansvarsfull
• Trivs med att arbeta i team och möta kunder
• Tidigare erfarenhet av däckskiftning är meriterande men inget krav
Vad vi erbjuder:
• Säsongsanställning genom Emotion Staffing
• Ett varierat arbete i högt tempo
• Möjlighet till fortsatt arbete inom Emotion Staffing, för rätt person
• God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: staffing@emotionlogistics.com
Tillsättning sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: staffing@emotionlogistics.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Emotion Staffing AB (org.nr 559497-8545)

Arbetsplats
Nybro

Jobbnummer
9529585

