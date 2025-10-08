Däckmontör

Centum Consulting and Recruitment / Montörsjobb / Helsingborg
2025-10-08


Inför kommande däcksäsong söker vi nu 5 engagerade däckmontörer till vårt team. Som däckmontör kommer du att arbeta med:
* Däckskifte på personbilar och lätta lastbilar
* Balansering och montering av däck och fälg
* Kontroll av mönsterdjup och lufttryck
* Hantering och organisering av däckhotell

Du arbetar tillsammans med ett erfaret team där tempo och samarbete är i fokus.

Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av däckmontering - meriterande men inte ett krav
* Är fysiskt stark och trivs med praktiskt arbete
* Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
* Kan arbeta i ett högt tempo under säsong

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centum Consulting and Recruitment
252 25  HELSINGBORG

Jobbnummer
9546737

