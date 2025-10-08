Inför kommande däcksäsong söker vi nu 5 engagerade däckmontörer till vårt team. Som däckmontör kommer du att arbeta med: * Däckskifte på personbilar och lätta lastbilar * Balansering och montering av däck och fälg * Kontroll av mönsterdjup och lufttryck * Hantering och organisering av däckhotell
Du arbetar tillsammans med ett erfaret team där tempo och samarbete är i fokus.
Vi söker dig som: * Har erfarenhet av däckmontering - meriterande men inte ett krav * Är fysiskt stark och trivs med praktiskt arbete * Är noggrann, punktlig och serviceinriktad * Kan arbeta i ett högt tempo under säsong