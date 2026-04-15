Dackeskolan söker studie- och yrkesvägledare
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Dackeskolan är en högstadieskola med cirka 400 elever i årskurs 7-9. Som studie- och yrkesvägledare hos oss har du en viktig roll i att stödja elevernas framtida studie- och yrkesval. Du arbetar både förebyggande och vägledande genom individuella samtal, gruppinsatser och information till elever och vårdnadshavare.
I uppdraget ingår att vägleda elever inför gymnasievalet och att bidra till att utveckla elevernas valkompetens, självkännedom och kunskap om utbildningsvägar och arbetsliv. Du samverkar nära skolledning, lärare, elevhälsa och externa aktörer, och bidrar till att studie- och yrkesvägledningen blir en naturlig del av skolans gemensamma arbete.
I arbetsuppgifterna ingår det även att ansvara för kommunens feriearbetare, där du planerar, organiserar och följer upp deras arbete samt fungerar som stöd under anställningsperioden.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad studie- och yrkesvägledare
• har erfarenhet av att arbeta i skola
• har god förmåga att planera, genomföra och följa upp vägledningsinsatser för både individer och grupper
• har god kommunikativ förmåga och kan anpassa din vägledning utifrån elevens behovDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• är ansvarstagande och arbetar strukturerat med god framförhållning
• är initiativrik och ser vad som behöver utvecklas eller tas vidare
• har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• trivs med samarbete och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat
• arbetar lösningsfokuserat och har ett genuint engagemang för elevernas framtidstro och möjligheter
Vi erbjuder
• en stabil organisation och närvarande, erfaren skolledning
• kompetenta och hjälpsamma kollegor
• möjlighet till professionell utveckling
• en arbetsplats där elevernas bästa alltid står i centrum
• en arbetsplats där personal och elever trivs
Vid rekryteringen fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Tingsryds kommun arbetar aktivt för en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Vi förespråkar rökfri arbetstid.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Fredrik Persson fredrik.persson@tingsryd.se 0477- 444 30 Jobbnummer
9854882