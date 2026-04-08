Cykeltekniker(heltid)

Mohlins Cykel & Motor AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad
2026-04-08


Cykeltekniker - (heltid)
Mohlins Cykel & Motor AB söker nu en cykeltekniker i en juniorroll.
Du behöver inte vara färdigutbildad men måsta ha erfarenhet av arbetet.

Om tjänsten
Som cykeltekniker hos oss arbetar du med:
service och reparation av cyklar och elcyklar

montering och justering av nya cyklar

enklare felsökning och tekniskt arbete

Arbetet sker i verkstad tillsammans med erfarna tekniker.
Vi söker dig som:
är tekniskt lagd och händig

har ett stort intresse för cyklar och mekanik

är noggrann, ansvarstagande och villig att lära

har B-körkort (bil)

Tidigare erfarenhet är ett måste.
Vi erbjuder:
heltidsanställning

Vidare upplärning och utbildning på arbetsplatsen

arbete i ett stabilt och etablerat företag

långsiktiga utvecklingsmöjligheter

Mohlins Cykel & Motor AB är ett svenskt familjeföretag grundat 1924. Vi erbjuder cyklar, elcyklar, mopeder, scooter, service och mopeddelar. Med butik & verkstad i Kristianstad & Sölvesborg samt e-handel på mohlins.se levererar vi kvalitet och erfarenhet sedan fyra generationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mohlins.se@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cykeltekniker".

Arbetsgivare
Mohlins Cykel & Motor AB (org.nr 556525-1013)
Olof Mohlins Väg 6 (visa karta)
291 62  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
9841488

