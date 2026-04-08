Cykeltekniker(heltid)
2026-04-08
Cykeltekniker - (heltid)
Mohlins Cykel & Motor AB söker nu en cykeltekniker i en juniorroll.
Du behöver inte vara färdigutbildad men måsta ha erfarenhet av arbetet.
Som cykeltekniker hos oss arbetar du med:
service och reparation av cyklar och elcyklar
montering och justering av nya cyklar
enklare felsökning och tekniskt arbete
Arbetet sker i verkstad tillsammans med erfarna tekniker.
Vi söker dig som:
är tekniskt lagd och händig
har ett stort intresse för cyklar och mekanik
är noggrann, ansvarstagande och villig att lära
har B-körkort (bil)
Tidigare erfarenhet är ett måste.
Vi erbjuder:
heltidsanställning
Vidare upplärning och utbildning på arbetsplatsen
arbete i ett stabilt och etablerat företag
långsiktiga utvecklingsmöjligheter
Mohlins Cykel & Motor AB är ett svenskt familjeföretag grundat 1924. Vi erbjuder cyklar, elcyklar, mopeder, scooter, service och mopeddelar. Med butik & verkstad i Kristianstad & Sölvesborg samt e-handel på mohlins.se levererar vi kvalitet och erfarenhet sedan fyra generationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mohlins.se@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cykeltekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mohlins Cykel & Motor AB
(org.nr 556525-1013)
Olof Mohlins Väg 6 (visa karta
)
291 62 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9841488