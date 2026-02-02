Cyber Security Engineer inom projekt som faktiskt gör skillnad
Har du ett genuint intresse för cybersäkerhet och vill ta nästa steg i din karriär på en arbetsplats där säkerhet, teknik och samhällsnytta möts? Då kan rollen som IT-säkerhetsingenjör vara helt rätt för dig.
OM TJÄNSTEN:
Som IT-säkerhetsingenjör hos vår partner får du en central och varierad roll där IT-säkerhet genomsyrar allt du gör. Du blir en viktig del av projekt och arbetar nära både kollegor och kunder för att säkerställa robusta, säkra och hållbara lösningar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att du:
Medverkar i arkitektur- och designarbete med fokus på IT-säkerhet
Bryter ned och tolkar IT-säkerhetskrav till tekniska lösningar
Stöttar projekt i att utvärdera lösningar ur ett säkerhetsperspektiv
Är ett naturligt bollplank och nav i IT-säkerhetsrelaterade frågor
Skriver teknisk dokumentation och deltar i fördjupade tekniska diskussioner
Har nära dialog med kunder i säkerhetsfrågor
Här får du möjlighet att utvecklas snabbt, ta ansvar och bygga en stabil grund inom professionell IT-säkerhet i komplexa miljöer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis datateknik och cybersäkerhet
Har minst 1 års arbetserfarenhet kopplat till IT-säkerhet, exempelvis som cybersäkerhetskonsult, IT-säkerhetsingenjör eller SOC-analytiker
Har goda kunskaper i Python, Linux och teknisk problemlösning
Har grundläggande kunskap inom kryptografi och nätverksteknik (Cisco, switchar, brandväggar, routrar)
Har ett tydligt intresse för cybersäkerhet - gärna med hobbyprojekt utöver studier och arbete
Flytande kommunicerar på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av en eller flera av följande standarder: KSF 3.1, EAL-nivåer av Common Criteria, ISO27001 eller andra internationella standarder som BSI.
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och vill arbeta långsiktigt med cybersäkerhet. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att förstå hur saker fungerar på djupet. För att trivas i rollen tror vi att du är en tydlig och trygg kommunikatör som skapar förtroende, nyfiken och initiativtagande - du letar gärna efter smartare och effektivare lösningar. Du är även teknikdriven och gillar att programmera, men vill arbeta mer strategiskt och strukturerat med IT-säkerhet. Slutligen är du samarbetsorienterad och trivs i en miljö där kunskap delas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Solna
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
