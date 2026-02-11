Cyber Security Advisor
2026-02-11
Vi på Secify är ett passionerat gäng med en stenhård tro på att tillvaron kan bli säkrare - och vi som jobbar här vill vara med och hjälpa till. Vi söker nu fler duktiga personer till vårt konsultteam!
Din roll på Secify
Som rådgivare/konsult kommer du arbeta i våra uppdrag hos kund, men utgå från Secifys kontor. Beroende på uppdrag kommer du antingen att arbeta självständigt, eller i en projektgrupp tillsammans med dina kollegor. Som rådgivare kommer du bland annat att arbeta som extern CISO, arbeta med säkerhetsanalyser och implementering av ledningssystem för informationssäkerhet, ta fram och implementera säkerhetsstrategier, och i stort rådge våra kunder i deras informations- och cybersäkerhetsbekymmer!
Du kommer också att vara med och anpassa och paketera tjänster och lösningar till våra kunder, och utveckla Secify framåt.
Ansvarsområden
Leda och genomföra uppdrag hos våra kunder.
Utveckla kunder & samarbetspartners.
Utveckla tjänster och koncept tillsammans med teamet.
Din profil och kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning två år eller längre.
Du har arbetat med informationssäkerhet i minst 3 år.
Du har god kunskap inom standarder för informationssäkerhet, så som ISO27001-serien.
Du har god kunskap inom riskhantering.
Du har god förmåga att instruera och förklara säkerhetsarbetets betydelse och fördelar för kunder inom olika branscher, organisationer och för olika befattningar.
Du är bekväm med att hantera och samtala med ledningsgrupper. Du kan se den större bilden och förmedla din vision så att mottagaren förstår.
Du är bekväm med att skapa nya kontakter och utveckla affärer.
Har du erfarenhet av att arbeta med NIS2/CSL är det meriterande.
Har du erfarenhet inom IoT-säkerhet, OT-säkerhet eller IT-säkerhet är det meriterande.
Har du arbetat som konsult tidigare är det meriterande.
Har du erfarenhet av dataskydd/GDPR är det meriterande.
Har du erfarenhet av att arbeta med NIST-CSF och CIS-controls är det meriterande.
Du har flytande kunskap i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är ödmjuk, självgående, serviceminded och lösningsorienterad. Du trivs i en varierande miljö och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är också förtroendeingivande och gillar att jobba ut mot kunder. Du gillar när det händer saker och driver på! Du drivs av att utveckla affärer med kunder samtidigt som du hjälper dina kollegor att göra detsamma. Vi tror också att du har ett genuint intresse för området och vill vara med i arbetet att göra världen till en säkrare plats.
Vi söker dig som tycker det är viktigt att tillhöra ett team som umgås, har roligt ihop, hjälper varandra och väljer varandra långsiktigt.
Beskrivning av Secify
Secify är ett renodlat informations- och cybersäkerhetsbolag.
Bland andra bolag i vår nisch har vi gjort det till vår mission att göra cyber- och informationssäkerhet så roligt och enkelt som det går. Vi vill göra det med ödmjukhet och respekt för kunden genom att tänka affärsorienterat och förstå kundens verksamhet. Vi tror på ett pragmatiskt och okomplicerat förhållningsätt till informationssäkerhet. No nonsense Security!
Vi är ett ungt företag som på lite mer än 8 år har gjort en enormt spännande resa, och vi har en tydlig vision om hur vi ska fortsätta växa.
Vi som jobbar här har en väldigt blandad bakgrund, men två saker enar oss; passionen att göra tillvaron till en säkrare, och ambitionen att ha kul under arbetets gång. Våra medarbetare besitter tillsammans en bred, och var för sig vass, kompetens. Vi är alla en viktig del av byggandet av Secify, och vi erbjuder dig chansen att bli nästa pusselbit.
Vi erbjuder dig
Garanterat kul på jobbet
Möjligheten att gå hem mitt på dagen för att vattna kaktusen eller gå med hunden (d.v.s. flexibla arbetstider)
Möjligheten att jobba på kontoret, hemifrån, eller från sommarstugan (d.v.s. flexibel arbetsplats)
Stora möjligheter att påverka Secifys riktning framåt
Möjligheten att jobba i ett nischat företag i en spännande bransch
En plats i ett team som tar hand om varandra på riktigt, känner passion över sitt arbete, och ser alla som pusselbitar i framgången
Möjligheten att jobba med riktigt intressanta tjänster och göra spännande affärer
Varma och visionära ledare som vill se dig växa och må bra
En bra, fast grundlön med bonus som extra krydda
Möjlighet till delägarskap
En arbetsplats med bra villkor, vi är kollektivanslutna och erbjuder såklart tjänstepension och andra hygienfaktorer så som sjukförsäkring, friskvårdsbidrag etc
Att jobba på Secify är utvecklande och väldigt roligt. Du får se många olika verksamheter och skapar många värdefulla kontakter. Du får jobba med många och nya utmaningar, den personliga utvecklingen är väldigt stor. Du har ett väldigt stort eget ansvar samtidigt som du har extremt stor frihet.
Stora utvecklingsmöjligheter
Roliga och givande resor och konferenser. Så ansöker du
