Customer Support Specialist till Muntra
Inte Bara Post Bemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inte Bara Post Bemanning AB i Stockholm
, Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid Arbetstider: Måndag till torsdag kl.07.45-17.00. Fredagar kl.07.45-15.45. Ort: Stockholm, Östermalm Startdatum: Önskat startdatum, omgående Anställningsform: Särskild visstidsanställning.
Vill du vara med och modernisera tandvården? Vi söker just nu en svensktalande Customer Support Specialist till vår kund Muntra!
På Muntra handlar allt om att förenkla och förbättra tandvården. Genom innovativa, molnbaserade lösningar ger Muntra tandvårdsklinikerna verktygen att effektivisera sin verksamhet, höja vårdkvaliteten och förbättra patientupplevelsen. Här kan du läsa mer på Muntras hemsida.
DIN ROLL
Din karriär på Muntra börjar i Customer Support-teamet, där din roll handlar om att hantera kundernas, dvs tandvårdsklinikernas ärenden kopplat till Muntras digitala plattform via telefon, chatt, e-post och online-möten.
Efter 6-8 månader, om du visar att du är en stark prestation, kommer du att gå vidare till onboarding-teamet. I denna roll krävs det att du tar en projektledarposition och förstår kunderna. Du kommer besöka tandvårdskliniker för att ge utbildning och praktiskt stöd när de kommer igång med Muntra.
VEM ÄR DU?
Vi ser att du är en stark kommunikatör med förmågan att skapa goda relationer. Du är ansvarstagande med egen drivkraft. Vidare är du en ödmjuk person som dagligen vill bli bättre oavsett tidigare kunskapsnivå och erfarenhet. Du är också modig nog att sätta höga mål och sedan arbeta passionerat för att uppnå dem. Sist men inte minst, tror vi att du delar vår kunds övertygelse om att man når längre tillsammans än var och en för sig och tycker det känns spännande att arbeta i en snabbväxande start-up miljö.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Tidigare arbetat inom vården, exempelvis på en tandvårdsklinik
Har tidigare erfarenhet av en serviceinriktad roll
Är flytande i svenska och engelska
Har en god dator- och systemvana
Det är mycket meriterande om du som söker:
Har bevisad förmåga att lösa komplexa problem. Skicklig i logiskt och lateralt tänkande
Är teknikintresserad med intresse för vård och digitala lösningar
Talar ytterligare ett nordiskt språk
Om du går vidare i rekryteringsprocessen efter ett intervjutillfälle med oss på Inte Bara Post Bemanning tillkommer bakgrundskontroll, referenstagning och ett logiktest.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://intebarapostbemanning.se Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Kontakt
Felicia Sommensjö felicia.sommensjo@rpbemanning.se +46 072 601 26 21 Jobbnummer
9702806