Nu söker vi dig med tidigare erfarenhet från fordonsindustrin till ett uppdrag hos en av de ledande leverantörerna inom kablage och mjukvarulösningar för fordonsindustrin. Har du öga för kvalitet, analys och processer? Då kan det vara dig vi söker!
OM TJÄNSTEN
Som Customer Support Engineer ansvarar du för att driva och koordinera kvalitetsarbete i nära samarbete med kunder och interna team. Du blir den primära kontaktpunkten i kvalitetsärenden, följer upp avvikelser och initierar förbättringsåtgärder för att säkerställa kundnöjdhet. Rollen kombinerar teknisk analys med samordning och kommunikation.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera kvalitetsavvikelser från kunden: utföra en första analys av kabelsatser och rapportera vidare till fabriken för djupare utredning.
• Koordinera kvalitetsärenden mellan kund och fabriker, följa upp pågående case och säkerställa återkoppling inom överenskomna tidsramar.
• Genomföra riskbedömningar, starta sorterings- och kontrollåtgärder vid behov samt instruera externa partners i kvalitetssäkring.
• Dokumentera, analysera och kommunicera resultat av utredningar till både kund och interna fabriker.
• Bidra till förebyggande kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringar tillsammans med teamet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har 2-3 års erfarenhet inom fordonsindustrin
• Har relevant teknisk utbildning.
• Har tekniskt kunnande inom kvalitet/ingenjörsområdet
• Är van användare av Microsoft Office.
• Har flytande kunskaper i svenska + avancerad engelska, då dessa språk används i det vardagliga arbetet.
Meriterande för rollen är om du:
• Har en ingenjörsutbildning (kandidat/YH) inom mekanik, maskin eller el.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Analytisk förmåga och problemlösningsförmåga. Du är självgående men också en lagspelare, starkt kommunikativ, diplomatisk och flexibel. Du arbetar strukturerat, punktligt och organiserat. Därför fokuserar vi på nedan beteenden i vår process:
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en innovativ aktör inom sin bransch, känd för sin framåtblickande kultur och sitt engagemang för medarbetarnas utveckling. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
