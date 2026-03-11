Customer Success Representative Sökes
Introduktion
Hej! Vi är Allihoop, en snabbt växande startup baserad i Stockholm med ett mål att förse unga, internationella talanger med en bostadsupplevelse som är anpassad för 2020-talet. Nu tar vi nästa steg på vår resa och söker en riktig "people person" för att sköta kontakten gentemot intressenter och hyresgäster. Om du tycker att det låter som något för dig, läs vidare!
Om rollen
Eftersom vi fortfarande är en start-up, så kommer arbetsuppgifterna med stor sannolikhet variera enligt vad som behövs mest. Men ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer vara att stötta vårt sälj- och operativa team, genom att till exempel:
Svara på mail och meddelanden från våra andra kommunikationskanaler.
Ha telefonsamtal och videomöten med intressenter, där du svarar på frågor eller ger en virtuell visning av en av våra byggnader.
Sköta vissa administrativa uppgifter, såsom registrera intressenter i våra interna system.
En god fingertoppskänsla för effektiv kommunikation och ett välorganiserat arbetssätt kommer att vara dina viktigaste verktyg i den här rollen. Vår målsättning är att du inte ska behöva någon djupgående förkunskap för att verkligen kunna glänsa i den här rollen, och vi kommer därför lägga störst vikt vid personlig lämplighet i vår process.
Praktiska detaljer
Goda förutsättningar finns även för att kunna hantera en stor del av arbetet på distans. Vi har inte det minsta emot ifall du har studier eller liknande på gång vid sidan av, men vi hade gärna sett att du har möjligheten att komma förbi kontoret då och då.
Det enda kravet vi har är att du kan uttrycka dig problemfritt på både Engelska och Svenska i tal och skrift, då vi ofta använder oss av båda språken i vår verksamhet.
Om oss på Allihoop
I en mening så jobbar vi på Allihoop med att skapa och hyra ut bostäder i Stockholm, med ett fokus på att göra våra byggnader till sociala utrymmen som skapar mervärde för våra gäster.
Med över 500 studiolägenheter som vi hyr ut runt om i Stockholm idag, och många fler på väg, så tycker vi att det går rätt bra hittills. Vårt koncept är dock detsamma, nu som då; Vi har lättare att vara den bästa versionen av oss själva när vi är en del av en större gemenskap.
(Nyckelord: Kundtjänst, Customer Service, Säljassistent, Sales, Extrajobb, Kommunikation.) Så ansöker du
