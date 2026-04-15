Customer Success Manager till nWise
Envoke Talent AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-04-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Envoke Talent AB i Uppsala
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vilka är nWise?
nWise utvecklar kommunikationslösningar som gör vardagen enklare för personer med hörsel- och synnedsättning. Deras tjänster används i både Sverige och internationellt och möjliggör kommunikation via video, text och ljud - ofta i sammanhang där tillgänglighet och stabilitet är helt avgörande. Det är lösningar som ska fungera - varje dag.
Som bolag har de hög teknisk kompetens och jobbar nära sina kunder. Nu söker de en person som vill växa genom ett tydligt kundansvar och att vara med och utveckla både relationer och tjänster över tid.
Karriärprogrammet - vi hjälper dig att bli framtidens medarbetare
I samarbete med nWise erbjuder Envoke Talent Karriärprogrammet, en onboardingprocess som är skräddarsydd utifrån din unika karriär och personlighet. Under nio månader får du ta del av både individuell coachning och coachning i grupp för att träna upp mjuka värden, samtidigt som vi erbjuder onlineutbildningar i tekniska färdigheter. Allt för att stötta din utveckling i en bransch som snabbt förändras.
Vad ingår i rollen?
I rollen som Customer Success Manager får du ett helhetsansvar för några av nWise kunder. Du är den som håller ihop samarbetet, ser till att leveranser fungerar som de ska och fångar upp nya behov när kundens verksamhet förändras.
Du har daglig kundkontakt och jobbar tätt ihop med kollegor inom produkt, utveckling, drift och sälj. Rollen är både operativ och långsiktig - vissa dagar handlar det om att lösa konkreta frågor här och nu, andra om att planera nästa steg tillsammans med kunden.
På sikt är tanken att du tar över ett större ansvar i takt med att du blir varm i kläderna (och i systemen).
Exempel på arbetsuppgifter:
vara kundens huvudsakliga kontakt och hålla ihop samarbetet
leda och samordna projekt, förändringar och nya leveranser
följa upp att nWise levererar enligt avtal och överenskommelser
sätta dig in i kundens vardag och föreslå förbättringar när det finns behov
samarbeta med utveckling, drift och produkt för att lösa problem och driva verksamheten framåt
delta vid onboarding av nya kunder, upphandlingar, kundträffar och event
Rollen innebär resor några gånger per år, både inom Sverige och internationellt.
Vem är du?
Vi tror att du har jobbat några år i en roll där teknik, kundkontakt och samordning möts. Kanske som teknisk projektledare, service manager, CSM, TAM eller inom support/ops med mycket kundkontakt.
Du behöver inte vara utvecklare, men du behöver ha tillräcklig teknisk förståelse för att kunna sätta dig in i system, förstå problem och förklara lösningar för olika typer av mottagare.
Vi ser gärna att du har:
några års relevant arbetslivserfarenhet (ca 3-4 år eller mer)
vana av att arbeta med tekniska tjänster eller SaaS-lösningar
erfarenhet av att jobba med eller hålla ihop flera parallella ärenden/projekt
mycket goda kunskaper i svenska och engelska
arbetat med internationella kunder eller projekt
För att trivas hos nWise och i den här rollen tror vi att du är noggrann, strukturerad och slutför det du påbörjar. En "doer", helt enkelt!
Du är nyfiken och gillar att lära dig hur saker fungerar på djupet. Du vågar ta dialogen, även när allt inte är helt glasklart, och känner dig trygg med att prata inför både tekniker och beslutsfattare.
Du gillar variation och att rollen spänner över flera områden - och motiveras lite extra av att leverera meningsfulla lösningar som fyller viktiga samhällsfunktioner.
Har du läst hela vägen hit? Då är chansen stor att du är den vi söker. Vi ser fram emot din ansökan!
Så här ser rekryteringsprocessen ut:
Vi går igenom hur din profil matchar rollen du sökt
Matchar du profilen? Då är nästa steg en intervju med oss på Envoke Talent!
Intervju med rekryterande chef på nWise följt av intervju med teamet
Rätt match? Grattis till nya jobbet!
Om du får besked att det inte var rätt match denna gång så sparar vi gärna dina uppgifter och presenterar andra tjänster som matchar din profil.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7570811-1947750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Envoke Talent AB
(org.nr 559167-4436), https://careers.envoketalent.com
Påvel Snickares gränd (visa karta
)
753 20 UPPSALA Jobbnummer
9855760