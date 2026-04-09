Customer Success Manager (konsult) - start omgående
2026-04-09
Vi söker en erfaren Customer Success Manager för ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget innebär att ta ett helhetsansvar för befintliga kunder i en SaaS-miljö där fokus ligger på att driva adoption, skapa affärsvärde och säkerställa långsiktiga kundrelationer.
I rollen arbetar du nära kunder inom både privat och offentlig sektor, där du ansvarar för hela kundresan - från onboarding och implementering till löpande utveckling, uppföljning och optimering av användning. Du förväntas vara en trygg rådgivare som proaktivt identifierar förbättringsområden, driver initiativ och säkerställer att kunderna får ut maximalt värde av plattformen. En viktig del av uppdraget är att skapa struktur, hantera förväntningar och bidra med insikter kring arbetssätt och processer.
I en modern SaaS-affär är Customer Success centralt, och i detta uppdrag ligger stort fokus på att driva användning (adoption), arbeta datadrivet och förstå kundens verksamhet på djupet. Du behöver vara bekväm med att kombinera strategiska dialoger med operativt arbete, och trivas i en roll där du både bygger relationer och löser problem i vardagen. Erfarenhet av att arbeta i CRM-system som HubSpot är en självklarhet, liksom vana av att självständigt äga kundrelationer.
Uppdraget är initialt 2-3 månader med start så snart som möjligt, gärna före 4 maj. Du utgår från Stockholm med ett hybridupplägg.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad, och som trivs i en snabbrörlig miljö där du får stort eget ansvar. Har du dessutom erfarenhet från offentlig sektor, arbete med playbooks eller ett intresse för AI inom Customer Success är det ett stort plus.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
