Customer Success Manager
Brand Impact har sedan 1988 hjälpt varumärken inom detalj- och dagligvaruhandeln att synas och öka försäljningen genom engagerande butiksaktivering, produktmöten och produktdemonstrationer. Brand Impact är del av SSI - Sales Services International med en omsättning på 16 MRD SEK och närvaro i 30 länder.
Om rollen Som Customer Success Manager blir du en viktig del i vårt kundteam och ansvarar för att utveckla och stärka relationen med våra varumärkesägare inom dagligvaruhandeln, skönhet, livsstil och konsumentelektronik. Rollen innebär både kundkontakt med resultatansvar och operativt arbete för att säkerställa att våra kampanjer levererar önskade affärsresultat.
Du kommer arbeta nära bemanningsavdelningen, logistik och leverantörer för att planera, genomföra och följa upp aktiviteter i butik samt driva affärsutveckling och nya kundinitiativ.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer med fokus på dagligvaru- och detaljhandelskunder
Ansvara för kundmöten, presentationer och förhandlingar samt skapa kommersiella förslag.
Planera och följa upp kampanjer och produktdemonstrationer tillsammans med bemanningsteamet och logistik.
Analysera resultat och kundfeedback för att föreslå förbättringar och nya koncept.
Säkerställa att leveranser, schemaläggning och utbildning för fältpersonal genomförs enligt avtal.
Driva nya affärsmöjligheter och bidra till företagets tillväxtmål.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av B2B-försäljning eller kundansvar, gärna från mediebranschen, event eller kommersiell säljroll med operativt ansvar.
Kommunicerar väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Är relationsskapande, strukturerad och affärsdriven.
Har god analytisk förmåga och vana att arbeta med försäljning och initiera kunddialoger.
Trivs med att arbeta tvärfunktionellt och leda projekt mot uppsatta mål.
Kan arbeta självständigt och besöka kunder och butiker ut i landet vid behov.
Förstår hur affärer görs och kan läsa av kundens köpsignal.
Inte rädd för att etablera kontakt och presentera tjänsteutbudet på egen hand.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med butiksaktiveringar, events, kampanjplanering eller medietjänster (ej print eller grafiker).
Bakgrund inom marknadsföring, försäljning och projektledning.
Utbildning inom sälj, marknadsföring, IHM, ekonomi eller event management.
Varför arbeta hos oss?
Hos Brand Impact får du möjlighet att arbeta med flera av världens största varumärken med hög internationell nivå på leverans, kvalitet och räckvidd. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i fräscha lokaler, konkurrenskraftig lön, incitamentsprogram och förmåner.
